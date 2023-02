Pizze e dolci le gare di oggi

Questi tutti gli appuntamenti di oggi della Tirreno Ct: alle 10 il Trofeo futuri talenti maitre’ organizzato da Amira. La gara ‘Pizza senza frontiere’ del campionato europeo dell’Accademia italiana pizzaioli. Alle 10,30 spazio alla scuola italiana dei pizzaioli con la ‘Mia pizza: pizza in pala alla romana e pizza tonda’. Alle 11 lo scontro ‘King’ per individuare il migliore barman. In programma anche i campionati di pasticceria e gelateria (Fipgc), la consegna dell’attestato di merito per i cake designers e attestati per i ‘Dieci anni di Fipgc’. Alle 17 la finale tra i due barman professionisti. E gran chiusura con il concorso internazionale ‘Oscar del gelato gusto bacio’, e la consegna diplomi ‘Gelato qualità 2022’.