Più di 30 anni di soccorsi e solidarietà

Sabato pomeriggio è stata inaugurata la nuova sede della Vab e del Consolato del mare nell’ex mattatoio a San Ceccardo. Al taglio del nastro affidato alla sindaca Serena Arrighi, ha partecipato un centinaio di volontari arrivati da tutta la Toscana, accolti dal responsabile della sezione cittadina Dennis Bruzzi.

Una cerimonia molto partecipata in cui sono stati inaugurati anche i nuovi mezzi e le nuove attrezzature in dotazione alla Vab, l’antincendio boschivo che fa parte della protezione civile del Comune di Carrara dal 1992 con 75 volontari. Si tratta di un’autobotte 4x4, una mini pala, un generatore da 14 kilowatt, un muletto da 30 quintali, un furgone poli soccorso e una motocarriola.

"Per la nostra sezione è stato raggiunto un obiettivo importante, l’inaugurazione di nuovi mezzi che renderanno il nostro lavoro ancora più efficace - commentano -. Un risultato frutto dell’impegno costante dei nostri volontari, che con servizi e interventi quotidiani hanno permesso alla sezione di crescere, e del sostegno del Consiglio. Un ringraziamento va a tutte le altre sezioni che nonostante la distanza, hanno festeggiato con noi. Grazie anche alle associazioni e alle forze dell’ordine, alla sindaca e all’ufficio di protezione civile per la loro presenza. La Vab è questa: una grande famiglia unita da passione, impegno e solidarietà".

Nell’ultimo anno sono una trentina gli interventi effettuati in emergenza ed altrettanti quelli di prevenzione e collaborazione con gli enti nell’esecuzione di servizi di varia tipologia.