"Più assistenza domiciliare integrata. Migliorare i trasporti"

Servizi e Collegamenti sono le parole chiave per combattere l’isolamento delle aree interne: quanto ne soffre il Comune di Comano e quali sono le vostre strategie d’intervento?

"La collocazione geografica del Comune necessita, per evitarne il fenomeno dell’isolamento, di un incremento dei servizi di trasporto a mezzo di convenzioni con Autolinee Toscane e con la Provincia. E’ un territorio carico di risorse: vanno creati percorsi e fatte conoscere le opportunità".

Comano brilla per attività di cura: ma oltre alle case di riposo avviate dai privati, com’è lo stato della sanità pubblica sul territorio comunale?

"Le strutture private presenti sul territorio possono essere una risorsa per avvicinare i medici ai pazienti della zona. Infatti, la messa a disposizione da parte delle residenze sanitarie assistite, le cosiddette case di riposo, di appositi locali da allestire quali ambulatori sanitari Asl, unitamente ai più moderni mezzi di telemedicina e mezzi informatici, consentirebbero l’abbattimento delle distanze tra il medico e il paziente diminuendo i disagi di un eventuale spostamento gravanti su quest’ultimo. Io mi batterò fortemente per il rafforzamento dell’assistenza domiciliare integrata: è la sanità pubblica che deve andare dal paziente, che ha già le sue difficoltà, e non viceversa.

Rassegna equina “Comano Cavalli“, fiore all’occhiello delle proposte turistiche locali: eventuali necessità a riguardo per garantirne il successo?

"La rassegna è già un fiore all’occhiello tra le manifestazioni della zona ma un suo ampliamento di portata ne incrementerebbe la notorietà: nel mio programma propongo di puntare ai gemellaggi con altre manifestazioni simili, come quelle che si svolgono in Maremma e a Verona, in modo da stimolare un dinamismo duraturo e che va oltre le date dell’evento".

Se dovesse indicare una sola azione di governo, su quale punterebbe?

"Per il benessere generale dell’area, oltre alla sanità ritengo sia importante puntare sul turismo verso un afflusso il più costante possibile durante l’arco dell’anno. Collocazione geografica e bellezza della natura, visite al castello, guide trekking organizzate e convenzioni coi ristoranti consentirebbero un benessere economico trasversale e ravviverebbero il Comune".

Michela Carlotti