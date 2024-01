Piscine, dati e progetti: "Ogni giorno 80 utenti. Presto attività con Rsa"

Il taglio del nastro, un mese fa, era stato salutato con estremo entusiasmo. Questo perché la riapertura delle piscine a Quercia di Aulla era attesa da oltre 10 anni, sia dai residenti che dagli abitanti della zona. Gli ingressi sono circa 80 al giorno. A un mese dalla festa i numeri dell’utenza sono in crescita, di pari passo con la soddisfazione dei cittadini che stanno affollando il centro sportivo rinnovato. "Con l’inizio del nuovo anno sono iniziati a pieno regime i corsi e le attività procedono bene", come racconta Alessandro Ribolini di Attiva Sportutility, che gestisce l’impianto.

"E’ un bilancio positivo dal punto di vista dei numeri e soprattutto della curiosità e dell’interesse che continua a manifestarsi da parte dei cittadini aullesi e non solo – sottolinea – Oltre alle presenze quotidiane, abbiamo notato che tante persone chiedono informazioni, si fermano a visitare l’impianto ed esprimono gioia per la sua riapertura. Questo interesse va al di là della frequentazione, lo abbiamo riscontrato anche in persone che non vengono a nuotare. Abbiamo dato il via a una serie di attività rivolte ad adulti, bambini e ragazzi, stiamo raccogliendo istanze che arrivano sulla base del nostro calendario di attività, che cresceranno nel corso del tempo. Per ora promuoviamo corsi di nuoto per adulti e ragazzi dai sei anni in su, corsi di ‘aquagym’ e ‘hydrobike’, un corso di acquaticità 0-3 anni, a cui partecipano bimbi e genitori assieme. Attiveremo a breve corsi di nuoto per la fascia dai quattro ai sei anni".

Ma i servizi all’orizzonte sono più ampi e si intrecciano con le necessità del territorio. "Abbiamo ricevuto richieste per attività specifiche da parte di Rsa del territorio e centri specialistici – aggiunge – La nostra intenzione sarebbe proporre attività nella piccola palestra presente e vogliamo lavorare per un progetto con le scuole del territorio. Sta andando bene, l’esperienza è positiva, è sicuramente un periodo di crescita". "Siamo soddisfatti di come sta andando - aggiunge l’assessore Giovanni Schianchi - Ci sono entusiasmo e partecipazione, ringraziamo Attiva Sportutility per la professionalità e l’impegno. Contiamo oltre 80 ingressi al giorno, supereremo presto i cento, è un bel traguardo per un impianto fermo da oltre dieci anni". In futuro progetti anche legati ad altri sport. "Si sta già lavorando per una maggiore fruibilità dell’impianto stesso – spiega l’assessore – che comprende anche pista di atletica e palazzetto, con interventi di miglioramento delle condizioni del tetto, dell’impiantistica e di efficientamento energetico". "Siamo contenti dei risultato ottenuto a un mese dall’apertura - chiude il sindaco di Aulla, Roberto Valettini - Questo conferma che è stata un’apertura effettiva e che c’è una frequentazione all’altezza delle aspettative. Dovremo, in futuro, valutare l’ipotesi concreta di efficientamento energetico, per trovare idonee soluzioni, con costi più sostenibili".

La piscina è aperta dal lunedì al sabato dalle 10 alle 21. Da febbraio probabilmente aprirà anche la domenica mattina. È necessario prenotare le lezioni o gli ingressi in vasca per il nuoto libero sulla App MOOPLAN ed è obbligatorio il certificato medico sportivo non agonistico. Tutte le informazioni utili si possono trovare sulla pagina Facebook Piscina - Attiva Sportutility.