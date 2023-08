"Piscina sacrificata per un parco giochi"

"Da impianto sportivo a parco giochi". Commenta cosi la consigliera comunale Daniela Bennati di M5S-Up il progetto di ristrutturazione delle piscine comunali massesi. "Il progetto presentato – sostiene Bennati – si rivela come l’ennesima occasione persa per il nostro territorio, infatti il centro sportivo verrà sottodimensionato per favorire un’area ludica. Veniamo ai fatti: le 8 corsie della piscina esterna da 50 metri utilizzabili a fini agonistici verranno ridotte a 4 corsie per lasciare spazio a un’area gioco con acqua bassa. Vorrei ricordare che impianti con vasche da 50 metri, esterne poi, sono poco frequenti e rappresentano un’opportunità per attrarre atleti e manifestazioni. Invece di valorizzarla, mettendo a norma e dotandola di tribune, l’amministrazione ha pensato bene di sacrificarla per permettere al gestore di aumentare i profitti, eliminando la possibilità di creare un polo sportivo attrattivo e peculiare. Tutto ciò denota, per l’ennesima volta, mancanza di visione e di attaccamento al territorio per progettare uno sviluppo".