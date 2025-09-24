Piove, territorio in tilt. Allagamenti e vie-canali: "Una costa fragile troppo cementificata"

Sono bastati venti minuti di pioggia intensa per allagare Avenza. Ieri mattina ha piovuto piuttosto intensamente, ma gli allagamenti si creano anche quando le piogge non sono intense. Un chiaro segnale che le fogne sono tappate e non riescono a far defluire l’acqua piovana. E come spesso accade in queste situazioni saltano i tombini dei pozzi neri, trascinando via i liquami. Una situazione di disagio che ogni volta devono affrontare studenti e cittadini, costretti a camminare con l’acqua sopra le caviglie. Le strade diventano impraticabili a piedi, e anche chi è in auto non se la passa meglio con l’acqua che rischia di fermare il motore. Quando piove il viale XX Settembre da metà Centrale alla Covetta di Carrara diventa un fiume e attraversare impossibile, idem alla rotatoria della Covetta con l’acqua alta fino alla rotonda successiva di via vico Fiaschi. Allagamenti anche in zona Coop e lungo viale Zaccagna. Una situazione che potrebbe essere evitata mantenendo regolarmente le fogne, di cui ad Avenza nessuno ha memoria di una pulizia. Intanto a seguito delle piogge di questi giorni la segretaria provinciale Fials di Massa Carrara "denuncia uno spreco di denaro pubblico senza controlli in merito ai container di Monterosso. Ci chiediamo come può essere possibile che come piove bisogna assistere a infiltrazioni di acqua - proseguono dal sindacato -, e nessuno interviene. L’ingegnere addetto ai controlli quando sono stati istallati con una spesa quasi milionaria, cosa controllava? Quando li dovevano istallare la dirigenza e la sindaca in consiglio comunale, dopo le critiche che erano state mosse sulla struttura e la sua inutilità si erano alterati, affermando che era una struttura ottima. Ristrutturazioni definitive i certo non si allagavano alle prime piogge, e non sarebbero state dismesse come i container. Alla fine il posizionamento dei moduli sarà costato più della ristrutturazione degli edifici esistenti - concludono da Filas Massa Carrara -. Chi ha giovato di queste spese inutili?". Sul viale di Marcognano una frana ha imepdito la cirocolazione delle auto e il viale è chiuso.

A Massa ogni volta che la pioggia cade con forza, si ritrovano a fare i conti con le stesse fragilità: sottopassi trasformati in vasche, strade impraticabili, rotonde sommerse dall’acqua. È successo di nuovo nelle scorse ore, quando un temporale intenso ha colpito la città, riportando in superficie problemi già noti e mai risolti. Il sottopasso di via Oliveti è rimasto allagato. Via Marina Vecchia e gli snodi che conducono al litorale si sono trasformati in fiumi d’acqua, con traffico deviato e rotonde divenute barriere invece che punti di scorrimento. E la nuova piazza della Stazione trasformata in piscina. Non sono mancate le segnalazioni di garage e scantinati allagati, di attività costrette a interrompere il lavoro e di pedoni bloccati davanti a marciapiedi scomparsi. Sui social la rabbia è esplosa: c’è chi definisce "vergognoso" lo stato del parcheggio coperto di via Bastione, chi ribadisce che non si tratta di eventi eccezionali ma normali, chi accusa le amministrazioni di aver privilegiato la logica del cemento ignorando la fragilità idrogeologica del territorio. Più di un commento cita come simboli di questa strategia sbagliata i progetti urbanistici più contestati, dalla nuova questura al centro commerciale, modelli che guardano a costruire piuttosto che prevenire. Intanto, nelle frazioni montane, la situazione resta critica e il malcontento cresce. "Le strade sono in condizioni pessime, piene di buche e spesso rese impraticabili da smottamenti e frane – scrive il Polo Progressista – Nei giorni di pioggia intensa tornare a casa diventa missione impossibile per chi vive in altura e nel frattempo si continua a spendere soldi per progetti come la variante Aurelia". Restano strade sporche, traffico rallentato e danni diffusi, ma anche la consapevolezza di un territorio fragile, dove le piogge non possono essere considerate eccezione.

Alessandra PoggiMichele Scuto