Pioggia di soldi dal Pnrr Piscine, strade e scuole Carrara si prepara a cambiare il suo volto

Oltre 30 milioni di euro del Pnrr per cambiare il volto alla città: il punto della situazione nelle parole dell’assessore ai progetti speciali Moreno Lorenzini. "Tutti progetti al di là del rispetto dei singoli cronoprogrammi (entro settembre 2025) dovranno essere realizzati al 30% delle opere e poi terminati entro il 2026 – spiega Lorenzini –. Il grosso dei finanziamenti del Pnrr sono sull’edilizia scolastica: demolizione e ricostruzione della scuola media Taliercio (10 milioni di euro), realizzazione della Buonarroti per circa 8. Entrambi i progetti sono già aggiudicati e inizieranno nel 2023. Poi i progetti per l’ampliamento del nido ‘I Cuccioli’ e la realizzazione della nuova mensa della scuola primaria Rodari per circa 600mila euro (aggiudicati in parte e in parte in aggiudicazione) che inizieranno entro il 2023".

A questi interventi se ne aggiungono altri più piccoli di efficientamento energetico su edifici pubblici. E poi ci sono gli interventi di messa in sicurezza del territorio. "Tra questi abbiamo la manutenzione soprattutto straordinaria sull’argine del Ninfale nella zona del ponte della Padula – prosegue Lorenzini –, i lavori sono stati realizzati dal Consorzio di bonifica per circa 800mila euro e sono quasi conclusi. Abbiamo già aggiudicato la gara per la messa in sicurezza della frana sulla strada di Campocecina (990 mila euro), mentre i lavori più importanti saranno sul canal del Rio (quasi 4 milioni di euro), compresa la realizzazione del nuovo sbocco del canale tombato nel Carrione".

Capitolo sport e vita all’aria aperta. "Alla Caravella realizzeremo una cittadella dello sport da circa 2,5 milioni di euro – aggiunge ancora Lorenzini –. che andrà ad integrarsi con il terzo lotto del waterfront. Ad oggi siamo nella fase di progettazione esecutiva, come previsto dall’appalto integrato. Più di due milioni di euro serviranno per la riqualificazione della piscina Tosi. Questo finanziamento ha avuto bisogno di una riprogettazione per carenze strutturali con maggiori costi. L’amministrazione ha messo risorse comunali anche per la riqualificazione di villaggio San Luca. È prevista la realizzazione della rotatoria su via Provinciale, e la realizzazione di una nuovo centro di aggregazione".

"Un investimento complessivo – prosegue – di quasi 2 milioni che ci restituirà un vera agorà verde con campi polifunzionali, servizi ristorante-bar, spogliatoi con percorsi pedonali fruibili da tutti. Il progetto è completato dalla riqualificazione della ex scuola media Dazzi. Questo secondo lotto è in fase di aggiudicazione e inizierà non appena espletate le verifiche di legge, per poi concludersi entro 2025. Ci sono poi proposte progettuali rese possibili dai finanziamenti Pnrr per un totale di circa 2 milioni e mezzo di euro, che serviranno per incrementare la quantità di rifiuti solidi urbani e assimilati da sottrarre allo smaltimento e avviare al recupero".