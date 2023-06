Pinocchio insolito al Guglielmi La favola... prima del burattino

Grande successo per lo spettacolo dell’Arts&Musical School ’Pinocchio in viaggio-il musical’ andato in scena al Teatro Guglielmi di Massa. Si chiude il sipario e l’entusiasmo del pubblico è ancora alle stelle. Fanno centro le sorelle Maggiani portando a teatro uno spettacolo nuovo, inedito, fresco e pieno di contenuti che fanno riflettere lo spettatore, ancor di più quando a farlo sono un gruppo di ragazzi e bambini sul palco.

Saltano subito all’occhio la professionalità della scuola e la preparazione dei ragazzi, che affrontano tutto con il sorriso e divertendosi molto, mentre si susseguono le scene e i personaggi. Lo spettacolo ispirato al libro dell’artista massese Manola Caribotti, narra le vicende della favola originale di Pinocchio ma prima che dell’incontro con il celebre burattino. Si ride, ci si commuove, ci si stupisce.

Uno spettacolo che non sembra affatto la chiusura dell’anno accademico ma uno show professionale. A tutto questo si aggiunge lo scopo benefico delle due serate sold out di pubblico, parte del ricavato andrà all’associazione Agida di Massa che si occupa di assistenza ai bambini diabetici e alle loro famiglie.

La scuola si trova a Romagnano, dove oltre al campus estivo già attivo andranno avanti le lezioni fino a fine luglio in preparazione di vari eventi sul territorio e non, dove saranno ospiti i piccoli grandi artisti, per poi chiudere e riaprire l’11 settembre per un nuovo anno ricco di novità. L’Arts&Musical School ringrazia per la riuscita dello spettacolo gli allievi, i genitori, gli insegnanti della scuola: Lara Maggiani, Morena Maggiani, Roberto Romani, Wilson Rijo Banti, Annalisa Baroni, Barbara Ravazzi, Juris Mantovani. Alemari make-up artist, Extrapalco service, Benedetta Mignani, il comune di Massa, il consigliere comunale Daniele Tarantino, Fondazione Carlo Collodi, il consigliere regionale Giacomo Bugliani, i massimi esponenti del Comune intervenuti (il sindaco Francesco Persiani, il vice Andrea Cella e l’assessore Francesco Mangiaracina), il presidente della Provincia Gianni Lorenzetti, il direttore sanitario del Noa Giuliano Biselli, il primario di pediatria Graziano Memmini e il sindaco di Pietrasanta Alberto Stefano Giovannetti.