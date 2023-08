“Pinocchio in viaggio” a Collodi In scena gli allievi di Arts & musical

Il Pinocchio della ‘Arts & musical school’ di Massa va in scena a Collodi, giovedì nella splendida cornice di Villa Garzoni. Il Centro studi musical di Lara e Morena Maggiani presenterà lo spettacolo inedito tratto dal libro dell’artista Manola Caribotti, Pinocchio in Viaggio il musical. La scuola sarà ospitata dalla Fondazione Carlo Collodi per il gran galà per il patrono del comune di Collodi San Bartolomeo. I ragazzi della scuola massese porteranno in scena le avventure degli amici di Pinocchio prima di incontrare il famoso burattino. Reduci dal grande successo avuto al teatro Guglielmi a giugno e con lo stesso spettacolo portato in scena in inglese durante la kermesse di ” Torano notte e giorno “, le sorelle Maggiani chiuderanno un anno pieno di successi con questa grande esperienza a Collodi. "Siamo davvero onorate di portare il nostro spettacolo nel luogo che ha dato i natali a Pinocchio, è come portarlo a casa, ringraziamo tutta la Fondazione e soprattutto il suo presidente il Bernacchi" commenta Lara Maggiani, direttrice della scuola. "E’ stato un anno pieno di soddisfazioni – continua – , dalle grandi collaborazioni con le Accademie più importanti d’Italia, ai nostri allievi scelti per il musical Billy Elliot di produzione nazionale Peeparrowenterteiment di Massimo Romeo Piparo del teatro Sistina di Roma, in particolare Francesco Perlamagna, che interpretando l’amico di Billy Micheal, ha fatto tutto il tour della produzione; poi il grande successo del nostro spettacolo, in cui abbiamo creduto fin dall’inizio, del quale io e il mio team andiamo molto fieri". Lo spettacolo infatti è stato replicato durante l’estate più volte e la scuola, oltre a Collodi, sarà ancora ospite dell’evento “Radici 2” a Villa Cuturi il 27 agosto e poi il 2 settembre sempre a Marina di Massa per la premiazione del San Domenichino.

"La scuola riaprirà i corsi l’11 settembre con tantissime novità, nuove collaborazioni prestigiose e importanti che sveleremo più avanti, sempre nel segno della formazione e del benessere dei nostri allievi" annuncia la la direttrice. Il team della scuola per lo spettacolo: Lara Maggiani (direttrice, regia Musical, canto, recitazione e danza) Morena Maggiani (progetto Giocalmusical®,danza e propedeutica) Roberto Romani (tip tap dance, storia del musical, jazz). Barbara Ravazzi (danza aerea) Wilson Rojio Balti (break dance) Assistenti: Juris Mantovani, Annalisa Baroni,Carlotta Filippi.

(Info 3475490359.