Pinete senza piante e cumuli di sporcizia: il degrado è anche a Marina

Il degrado in cui versa il parco della Caravella dopo i danni del downburst del 2022 al centro di un intervento di Massimiliano Manuel, il capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale. "Abbiamo assistito a tante promesse, tanti progetti, ma la pineta della Caravella è sempre più decadente – scrive Manuel –. Una discarica, ma soprattutto un’area che potrebbe dare tanto alla città, trasformata in un porcile. Ancora una volta ci si trova davanti a zone maltrattate del territorio che anziché essere valorizzate e curate vengono ignorate e dimenticate dai responsabili politici, che avrebbero l’obbligo di mantenerle in maniera decorosa". "Dopo il devastante downburst che flagellò il litorale – prosegue Manuel – l’amministrazione non è mai intervenuta per pulire l’area al centro di Marina di Carrara, passaggio obbligato per residenti e turisti. Dopo aver tagliato e portato via i pini pericolosi la pineta è rimasta piena di tutte le sporcizie possibili e immaginabili. Anche se durante la scorsa stagione estiva sono stare registrati sostanziali aumenti delle presenze e dei visitatori, questo non lo dobbiamo certo all’amministrazione Arrighi, che sul turismo non è stata in grado nemmeno ad accogliere e trattenere i turisti delle navi da crociera. Molte delle persone che sono venute a passare le loro vacanze a Marina erano cittadini italiani e stranieri. Tutte si sono complimentati per la bellezza del nostro litorale, ma tutti hanno anche sottolineato la mancanza di cura, di decoro e di pulizia che è lampante ovunque. Fratelli d’Italia auspica che oltre le strade di Carrara centro pulite con la spazzatrice meccanica – conclude Manuel –, l’assessore Carlo Orlandi e il presidente di Nausicaa Antonio Valenti puliscano e mantengano pulite anche le altre zone di Carrara, ma in special modo la Caravella, amata e vissuta da generazioni di cittadini che oggi devono sopportare questo luridume".