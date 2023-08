Pilates al tramonto, torna l’appuntamento alla Rotonda

Lunedì alle 20 alla spiaggia libera della Rotonda torna il pilates al tramonto, l’iniziativa gratuita dedicata alla promozione dello sport e della salute voluta dall’assessore allo Sport Lara Benfatto in collaborazione con lo Zen Studio Pilates di via Campo d’Appio. Anche stavolta ad aspettare i cittadini desiderosi di conoscere i benefici di questa disciplina ci saranno il Maestro Cristian Campana accompagnato da altri istruttori dello studio Zen. Per partecipare basta presentarsi in spiaggia con un asciugamano e abbigliamento sportivo. Un’ora di esercizi fisici a base di respirazione e stretching, per godersi una giornata estiva all’insegna dello sport e un tramonto mozzafiato imperdibile. Il programma dello staff dello Zen studio Pilates e del Comune proseguirà lunedì 28 agosto, sempre alla spiaggia libera della Rotonda per l’appuntamento conclusivo. "Vogliamo promuovere lo sport e l’esercizio fisico – spiega Benfatto –, che con il pilates significa salute e postura perfetta".