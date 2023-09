Pievani, Pini, Massini, Saraceno Il percorso dell’uomo sul pianeta

Questo il programma di Con-vivere per la giornata di oggi: dalle 16 alle 20 alla biblioteca civica di piazza Gramsci ci sono i libri viventi di ‘Human library’ e dell’associazione Pandora. Alle 17 in Camera di commercio la conferenza ‘Seconda possibilità’ con Mireya Carmen Cannata, Luciana Delle Donne e Alessandro Bianchi, mentre alle 21,45 sul sagrato della chiesa del Suffragio Davide Van de Sfroos e Andrea Mirò mettono in scena lo spettacolo sponsorizzato da The Italian Sea Group: ‘Un uomo chiamato Bob Dylan’, di e con Ezio Guaitamacchi, Brunella Boschetti. Palazzo Binelli alle 17,30 ospita ‘Gli antibiotici’ di Carlo Manfredi, alle 18,30 ‘Memoria ed esperienza umana’ della direttrice di Qn Agnese Pini, e alle 20 i ‘Pani e panigacci’ dell’istituto Alberghiero di Bagnone. Dalle 17,30 alle 20 negli spazi dell’ex San Giacomo l’Unicoop Tirreno presenta ‘Diritti…è una lunga storia!’ con Alessandra Evangelisti e Federica Chiusole. Alle 18 l’Accademia di belle arti ospita la conferenza di Angelo Capasso ‘Paesaggio, paesaggio’, e a seguire (19,30) una visita guidata a Palazzo del Principe con Corrado Lattanzi e gli ‘Amici dell’Accademia’, e alle 20,30 il concerto ‘E in un sol bacio e abbraccio tutte le genti amar’ del circolo della lirica ’Mercuriali’. In piazza Alberica alle 18 è in programma la visita guidata assieme a Cinzia Compalati ‘Discovering white Carrara’, e alle 21 ‘Lola Ridge e Sibilla Aleramo’ di Marzia Dati. In Camera di commercio alle 19 Telmo Piovani parlerà di ‘Molti modi di essere umani’, mentre al cinema Garibaldi alle 20,45 è di scena Stefano Massini con ‘Alfabeto delle emozioni’. Chiude la giornata Giulia Lami con ‘Storia e guerra’ alle 20 a Palazzo Cucchiari.