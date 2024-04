Pieruccini ’guarda’ a Fosdinovo: "Pronto a candidarmi sindaco"

"Sono pronto a candidarmi a sindaco. Sono un esperto di turismo, gestione del territorio e per me Fosdinovo è una grande risorsa da sfruttare al meglio". Nel mirino del segretario provinciale della Lega, Nicola Pieruccini, c’è il paese lunigianese di 5mila abitanti e sembra sgretolarsi l’appoggio alla lista civica di Rosa Sardella che "continua a chiedere i voti al centrodestra ma poi dice che non vuole partiti al seguito - sottolinea Pieruccini - E’ tutta una questione di dare il giusto peso ai partiti dentro alla lista, perché se vuole i voti lei sarebbe la candidata del centrodestra. Ma a questo punto penso che sia il momento di candidare uno di calibro maggiore". Riferendosi a se stesso Pieruccini guarda al futuro e a quel posto da primo cittadino "per il quale in tanti mi stanno corteggiando - prosegue - Tanti mi dicono che un sindaco esterno saprebbe valorizzare il territorio, soprattuto un esperto come me. Sono sicuro, farei un grande lavoro. Poi che senso ha dire che il centrodestra va unito e ritrovarsi a dare l’appoggio a una candidata sindaco completamente civica? Per il centrosinistra si candida un segretario di partito e noi non possiamo schierarci con una persona che non ha un’identità politica, saremo dei fessi". E aggiunge: "Sardella dice che sono aperti a tutti ma poi non vuole che andiamo a fare campagna elettorale - evidenzia il segretario leghista - Mi chiedo se a lei e alla sua lista faccia solo comodo avere il centrodestra al fianco o siano effettivamente convinti di questa scelta. C’è da dare un senso politico a tutto questo e sono pronto a candidarmi". Dalla parte opposta il Movimento 5 Stelle con Guido Dazzi e l’appoggio alla lista ‘Uniti per Fosdinovo’ con il candidato Dem Antonio Moriconi. "Abbiamo avuto l’autorizzazione del presidente Giuseppe Conte in merito all’appoggio alla lista di Moriconi - spiega Dazzi - Riteniamo sia una persona seria che può portare una ventata di innovazione a Fosdinovo. Penso sia giusto appoggiare qualcuno che ha sempre preso parte alla vita politica del paese, abbiamo dialogato a lungo e saremo al suo fianco".

Patrik Pucciarelli