Pickwick rivive alla ‘Dickens’

Oggi alle 17,30 alla Dickens Fellowship di piazza Alberica va in scena la performance ‘Io Sono Pickiwick’ del poeta Stefano Benedetti per la regia di Daniele Matronola, giovane regista e attore. Lo spettacolo è frutto della collaborazione tra la Dickens Fellowship di Marzia Dati e della socia Daniela Bertini (voce narrante dello spettacolo), direttrice artistica dell’associazione culturale pisana ‘Il Gabbiano’ di Arena Metato. ‘Io Sono Pickwick’ di Charles Dickens ha come protagonista il signor Samuel Pickwick, fondatore del ‘Circolo Pickwick’, che insieme ad alcuni amici nel maggio 1827 compie un viaggio attraverso l’Inghilterra del primo Ottocento con l’intenzione di descriverne gli abitanti, fra situazioni strane e personaggi bizzarri. ‘The Pickwick Papers’ pubblicato a puntate dal marzo 1836 ad ottobre del 1837, incontrò già all’epoca un grande successo popolare, fu per Dickens un pretesto per raccontare personaggi strani e situazioni talvolta paradossali dell’Inghilterra del suo tempo. Daniela Bertini è attrice e lettrice per passione, si è diplomata alla scuola di teatro e recitazione di Enzina Conte a Livorno nel 1992, ed è laureata in storia del teatro e dello spettacolo a Pisa, formatrice teatrale e docente di corsi di lettura per i circoli Lav (letture ad alta voce).