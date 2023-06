’Piccoli scienziati’ crescono Mulazzo trasformato in laboratorio

di Monica Leoncini

Esperimenti scientifici, invenzioni, progetti di opere che promuovano la sostenibilità energetica e ambientale, opere artistiche collegate a una ricerca scientifica. E’ cominciata giovedì scorso la Festa dei piccoli scienziati, quinta edizione, promossa dall’associazione ‘Esploranda’, col patrocino del Comune di Mualzzo, al centro “Cento fiori“ di Arpiola. Lo spirito è quello di portare la scienza tra persone comuni, in modo pratico e semplice, per questo chiunque può partecipare: scuole, famiglie, associazioni, singoli e gruppi, appassionati. Al termine della festa la giuria comunicherà al pubblico l’esito della valutazione dei materiali esposti, l’attribuzione di alcuni attestati di riconoscimento e l’assegnazione di premi come borse di studio, attestati, biglietti per musei o abbonamenti a riviste scientifiche. Nei giorni della festa, dalle ore 10 fino alle 22, si potrà visitare la mostra di opere e progetti dei partecipanti e seguire laboratori. Ma vediamo il programma. Questa mattina avranno luogo le premiazioni, poi dalle 16 alle 18 geometria su carta e dalle 20 alle 23, nell’Auditorium dell’Archivio Museo dei Malaspina, Antonio Pagani e Loredana Capponi proporranno ‘Stelle e mitologia’ con osservazioni del cielo e delle sue costellazioni mentre Serena Cercignano narrerà racconti di ombre sulle costellazioni. Facendo invece un passo indietro, ieri Alex Borrini ha proposto la relazione ‘Comunità microbiologiche d’acqua dolce: un campione d’acqua che vuoi osservare al microscopio’ mentre dalle 16 alle 17 Simona Baldi è intervenuto con ‘Apuane montagne di acqua...le Acque delle Apuane’. Alle 17,30 Fabrizio Rosi ha proposto ‘Il paesaggio sonoro fra bellezza e impoverimento’ e poco dopo Loredana Capponi le sue “esperienze sul suono“.