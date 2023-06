Piccoli pescatori crescono Premi per tutti a Scorcetoli

di Natalino Benacci

’Pierini’ pescatori in gara per l’assegnazione del 54° Trofeo "Mario Benelli" e per la 44ª Coppa "Bruno Necchi" . La manifestazione sportiva si è svolta nei giorni scorsi al laghetto "Gli asinelli" di Scorcetoli. La gara era riservata a bambini e bambine dai 6 ai 15 anni. I giovani pescatori si sono dati battaglia nel lancio dell’esca per fare abboccare le trote, riuscendovi con successo, tanto da catturare in tutto 86 kg di pesci. La festa della premiazione con golosi spuntini è stata allestita allo stesso laghetto degli Asinelli dopo la pesatura del pescato. Tutti i bimbi divisi per età hanno ottenuto un premio tra quelli offerti dalla Mario Benell", dalle istituzioni e da tanti operatori: coppe, trofei, canne, libri e gadget. Poi c’è stata la premiazione fatta dalla vicesindaca Clara Cavellini e dal consigliere delegato di Filattiera Claudio Angella presente il presidente provinciale Fipsas Marco Magnolia e da Roberto Benelli Presidente della Adps Mario Benelli e Stefano Tamagna vicepresidente Associazione Pescatori pontremolesi. Per tutti premi a profusione e applausi. Ecco le classifiche: (categoria piccoli) Omar Saidi (31 catture), Lorenzo Angella (25), Leonardo Albertosi (21), Giacomo Buttini, Giacomo Fogola, Federico Raggi, Giualio Orsini, Christian Dascanio, Elia Bambini, Aurora Raffaelli, Federico Rubini, Nicolò Borzacca, Denis Belloni, Giampaolo Biagi, Carlotta De Nicola, Francesco Trombella, Gioele Bucchioni, Andrea Zuccarelli, Federcio Mariani, Benedetta Naidon, William Lazzini, Alfonso Tonelli, Mattia Tamagna, Nicolò Sbarra, Samuele Fontana, Santiago Buttini; (categoria grandi) Federico Marafetti (27 catture), poi Alessandro Guza (21), Giacomo Tamagna (18), Edoardo Menini, Matteo Micheli, Davide Meta, Alessio Nadotti, Giorgio Ferrari, Simone Mori, Filippo Nadotti,Luca Fantoni, Gabrielle Musetti, Giacopo Carmazzi; Valentino Varni, Tommaso Talloro, Damiano Pedinotti,Alessandro Pedalino. Il Trofeo Mario Benelli è stato vinto da Omar Saidi, la Coppa Bruno Necchi da Federico Marafetti. Nata negli anni Sessanta la gara ebbe subito successo. L’obiettivo era e resta sensibilizzare i piccoli verso uno sport praticato con passione e rispetto. Alla gara era abbinata la lotteria. Ecco i numeri: 1419 (smart box 3 giorni e 2 cene); 434 (smart box 3 giorni e 2 cene); 953 (buono pranzo per 4 persone da 100 euro offerto da trattoria Pipino a Sarzana); 342 (buono per 4 da 68 euro da pizzeria Girasole); 1978 (buono per 2 da 50 euro da Park Hotel La Pineta di Cravilla), 522 (buono carburante da 50 euro da Nicoil di Angelo Musetti); 517 (buono da 50 euro da Pasta Fresca Bardini); 1349 ( buono da 50 euro da Casa della Pasta Terrarossa); 1164 (buono da Pasta Fresca da Cristina); 956 ( buono da 30 euro da Eni Pontremoli).