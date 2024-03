“Piccole donne crescono?” . Sì, sul palcoscenico dei Servi

La giornata dedicata alle donne a Massa dà appuntamento al teatro dei Servi. Venerdì alle 21 saliranno sul palco Anna Meacci, Daniela Morozzi e Chiara Riondino (che ha composto anche testi e musica originali), le protagoniste di “Piccole donne crescono?”. Uno spettacolo diretto dal registra Matteo Marsan. Un testo brillante e commovente, a tratti parodistico e irriverente, tratto dal romanzo di Luisa MayAlcott, Piccole donne crescono. Le sorelle March tentano a modo loro di infrangere le secolari leggi che stabilivano quale fosse la condotta appropriata per una donna, rappresentano “un’incessante lotta anche interiore per trasformare la femminilità in qualcosa di meno piccolo”. Esattamente come noi, ancora oggi. L’epistolario e la biografia della Alcott fanno da contrappunto ai dialoghi per disegnare un quadro nuovo e tentare una risposta possibile al punto interrogativo del titolo: “Piccole donne crescono?”.