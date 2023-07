Picchiato con bastone e catene Non aveva presentato querela I tre aggressori finiscono assolti

di Andrea Luparia

Sono stati assolti "per difetto della condizione di procedibilità" i tre residenti in Lunigiana che il 4 agosto 2018 hanno picchiato a sangue S.E.S. 48 anni, abitante a Pontremoli. La sentenza è di aprile ma solo ora è stato possibile leggere la motivazione. Per essere chiari. I tre erano imputati perchè, secondo il Pm, avevano colpito ripetutamente S.E.S. con un bastone e una catena di ferro in varie parti del corpo e con calci e pugni gli avevano causato "un politrauma e la frattura delle ossa nasali". La prognosi era stata di 40 giorni. I motivi del pestaggio? Futili. L’ accusa scrive che l’uomo era stato massacrato di botte "per un messaggio inviato dalla moglie di uno degli aggressori alla persona offesa". La vittima del pestaggio aveva dichiarato che "intorno alle 23 lui stava passeggiando tranquillamente quando i tre iniziavano ad aggredirlo con un bastone e una catena, colpendolo ripetutamente e allontanandosi solo quando si accorgevano di una signora che stava osservando la scena dal balcone di casa". E allora perchè non c’è stata la condanna? Tutto dipende dalla riforma Cartabia. Gli avvocati Alessandro Ravani (difensore di due imputati) e Gianpaolo Carabelli (ne difendeva uno) hanno ricordato al giudice monocratico che la nuova legge ha modificato la norma sancendo "la regola della procedibilità del reato a querela di parte anche per le lesioni che causano una malattia di durata superiore ai 20 giorni e non eccedente i 40". La prognosi era di 40, la querela non era stata presentata e il giudice Dario Berrino ha dichiarato il "non doversi procedere".