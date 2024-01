"Piazzola dell’elisoccorso attiva. Endoscopia, il servizio è garantito"

Un botta e risposta che prosegue da mesi tra il sindaco di Pontremoli, Jacopo Ferri, e il direttore generale Usl, Maria Letizia Casani. Vecchie e nuove criticità infittiscono la preoccupazione di subire tagli ai servizi sanitari, spingendo il sindaco pontremolese a tenere alta la guardia. Soprattutto sul presidio ospedaliero. "Prima di tutto, la piazzola dell’elisoccorso, indicata dal sindaco come esempio di gestione inadeguata, è aperta e funzionante da due giorni", scrive Casani in replica alla recente missiva di Ferri. Raggiunto telefonicamente, il Sindaco precisa invece: "Dopo parecchi mesi, la piazzola ora è attiva ma solo di giorno. Non lo è certamente di notte, come invece chiediamo da anni".

Riguardo poi alla carenza dei medici, particolarmente significativa nel reparto di Medicina dove, secondo Ferri, sta rendendo molto complicata la copertura dei turni, la dg Casani spiega che c’è solo una mancata sostituzione per la quale si sta aspettando l’attivazione di una specifica graduatoria. "Sulla questione dei due letti di hospice - prosegue Casani - l’Asl è al lavoro per una soluzione intermedia. L’ormai strutturale carenza di professionisti è fonte di preoccupazione anche per Asl che cerca di farvi fronte con ogni mezzo a disposizione, tra cui l’attività aggiuntiva, come nel caso del servizio di endoscopia di Pontremoli che continuerà ad essere regolarmente garantito". Abbiamo chiesto precisazioni ulteriori alla direzione aziendale, anche con riferimento a Fivizzano, e ci è stato confermato che non è previsto alcun dimensionamento del servizio di endoscopia a Pontremoli, così come a Fivizzano. "Spero davvero che venga mantenuto l’attuale servizio, con tre giorni a Pontremoli e due a Fivizzano", ha commentato Ferri. "Più difficoltà - ammette Casani - ci sono per le prestazioni di risonanza magnetica, a causa della carenza di radiologi comune a tutta l’Azienda e non solo". A chiusura della sua replica, la dg conferma la sua volontà di valorizzare, di concerto con Regione Toscana, la sanità di prossimità attenta a tutti i cittadini: "Gli ospedali di Pontremoli e Fivizzano rappresentano realtà importanti. Questi presidi decentrati, però, soffrono sicuramente più di altri la carenza di professionisti, soprattutto in alcune specialistiche ed è necessario sviluppare sempre di più percorsi di integrazione e di rete a livello aziendale e nel territorio provinciale"

Michela Carlotti