Piazza Berlinguer in pieno degrado: "Va riqualificata e valorizzata"

Riqualificare piazza Berlinguer e valorizzare l’area dell’ex mercato coperto. Lo chiedono in una interpellanza, condivisa da molti cittadini, i consiglieri comunali del Pd, Stefano Alberti e Gabriele Carioli. "Lo stato di abbandono, la mancanza di manutenzione e di controllo – affermano – hanno ridotto piazza Berlinguer in una condizione di evidente degrado. I segni dell’incuria e di atti vandalici sono un triste spettacolo per gli abitanti del centro città, per i commercianti della zona, per chi visita Massa e attraversa la piazza e per i tanti che in zona ogni giorno vi parcheggiano l’auto".

Realizzata nell’area commerciale dell’ex mercato coperto e sopra il parcheggio sotterraneo, la piazza è un’opera attuata nell’ambito dei progetti Piuss (Piani Integrati di sviluppo urbano sostenibile) che, a suo tempo, hanno significativamente riqualificato il centro città. Si poteva realizzare l’opera diversamente e meglio? Forse sì, a suo tempo non mancarono dubbi e perplessità, soprattutto per quel che riguarda il parcheggio sotterraneo, ma resta il fatto che oggi sono indispensabili interventi urgenti di manutenzione straordinaria.

"Devono essere sistemati gli scalini della scala di accesso alla piazza – sostengono Alberti e Carioli – riparate le lastre in pietra di rivestimento delle aiuole e resa agibile la cabina che dovrebbe contenere il primo bagno automatizzato autopulente. Rimosso poi lo scivolo per bambini, ormai in pessime condizioni, è necessario installare, nell’area gioco, nuove e idonee attrezzature".

Con l’interpellanza i consiglieri sollecitano l’amministrazione comunale a ridare un’immagine decorosa alla piazza, a rendere sicuro l’accesso all’area, ad assicurare il necessario controllo per contrastare atti vandalici. "In particolare – sottolineano – è auspicabile l’installazione di nuovi giochi per favorire occasioni di divertimento sicuro da parte dei bambini e delle bambine. Inoltre chiediamo se sono previste iniziative culturali o di animazione da realizzare in piazza secondo un programma definito, mentre in merito all’ex area mercatale coperta (oltre 1000 metri quadrati) ad oggi adibita in parte a magazzino e a funzioni religiose, chiediamo se e quali percorsi di recupero all’utilizzo pubblico sono stati previsti o avviati". Carioli e Alberti attendono una risposta in Consiglio comunale.