Piazza Alberica Rissa in un locale

Seggiole che volavano, pugni, calci. Una rissa da far west è avvenuta in un locale in piazza Alberica, gettonato da giovanissimi e non solo. Fra una birra e un calice sono cominciate a volare parole pesanti fra due uomni che si conoscevano. Pare che uno dei due fosse padre del bambino della sorella dell’altro. Motivi familiari fra due cognati dove uno avrebbe accusato l’altro di non rispettare i propri doveri di padre. Erano da poco passate le 22,30, quando un giovane è entrato nel locale armato di un bastone. Ha cercato il cognato e da qui sono volate parole grosse e voce alta presto degenerate colpi di bastone e seggiole fracassate sulla testa.

Urli, calci e pugni fra i due che non accennavano ad alcun cedimento. Presto l’intero locale è stato messo a soqquadro con tavoli rovesciati e boccali spaccati. Qualche spinta è volata anche a chi cercava di separarli, nonstanet uno dei due non avesse mollato il bastone. Grande impressione fra gli avventori del locale e fra i giovani che erano usciti per godersi una serata fra amici.

Della questione non sono state interessate le forze dell’ordine dal momento che il titolare del locale ha riportato in poco tempo l’ordine e la tranquillità.