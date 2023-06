Piazza Alberica centro dell’arte Votre punta al rilancio della cultura

di Francesco Marinello

Grande festa alla corte di Votre, lo spazio artistico di piazza Alberica che ha saputo portare un clima di internazionalità durante l’inaugurazione di White Carrara. La galleria si è confermata nel corso del tempo, con mostre e iniziative di alto livello, come una delle più importanti realtà culturali della nostra città.

Un folto via vai di visitatori ha riempito le sale espositive del prestigioso palazzo Del Medico e della project room che per l’occasione sono state allestite con opere di artisti di livello come Dario Ghibaudo, Giovanni Frangi, Massimo Kaufmann, Daniele Galliano e Francesco Granai. Le tre mostre a cura di Nicola Ricci e Federico Giannini, direttore della nota rivista Finestre sull’Arte, hanno riscosso eccellenti consensi di pubblico, risvegliando la passione artistica della nostra comunità e attirando nuovi visitatori provenienti da molte provincie limitrofe. "Siamo soddisfatti dei risultati ottenuti – ha spiegato il presidente dell’associazione culturale Votre Enrico Marselli – e ci auguriamo che questa manifestazione sia lo stimolo per lo sviluppo di un nuovo rinascimento per questa nostra bellissima città. Noi cerchiamo – ha dichiarato – sempre di essere collaborativi con tutte le istituzioni cercando una sinergia che permetta un concreto rilancio". In attesa di altri eventi interessanti che Votre promuoverà durante la stagione estiva, le tre mostre in corso saranno visibili fino al 5 agosto e rappresentano il fiore all’occhiello di una kermesse culturale che si spera possa essere l’incipit di un nuovo percorso culturale e sociale.