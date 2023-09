Piano regolatore ’ritoccato’: "Sarà inviato il 4 ottobre"

Che fine hanno fatto il progetto e il rapporto ambientale definitivo del Piano Regolatore del Porto di Marina di Carrara? Se lo chiedono un po’ tutti e in particolare i Paladini Apuoversiliesi e tutte le categorie economiche della costa. Del resto era stato lo stesso presidente dell’Autorità portuale Mario Sommariva a dichiarare pubblicamente che a settembre sarebbe stato inviato al Comune di Carrara, alla Regione, al Consiglio superiore dei lavori pubblici e al Ministero dell’Ambiente. E quindi, come vuole la procedura Vas (Valutazione ambientale strategica) cui è sottoposto, pubblicato sul sito di quest’ultimo e sul sito dell’Autorità portuale. "Finalmente si ha la risposta – dice Orietta Colacicco, presidente dei Paladini – perché il presidente Sommariva, ospite sabato scorso, come il presidente dell’Isr della Camera di Commercio, Sergio Chericoni, del ’Lunigiana Talk’ nella puntata ’Presente e futuro dei porti’ di Radio A, seguibile anche su Facebook e condotta da Paola D’Amico, nota giornalista del Corriere della Sera, davanti a una mia domanda, ha dichiarato che “il Piano è stato adottato il 2 agosto dal Comitato di gestione dell’Autorità portuale, dando inizio all’iter approvativo, e verrà inviato al Comune di Carrara il 4 ottobre dopo che sarà passato in Comitato di gestione il 3 ottobre in quanto necessitava di un’integrazione“. Nel seguito il Comune di Carrara avrà 45 giorni per rispondere e non è chiaro se a quel punto e contemporaneamente verrà inviato agli altri soggetti. Noi Paladini aspettiamo e quando sarà pubblicato insieme a diverse associazioni rappresentanti delle categorie economiche e non solo, invieremo entro 45 giorni le nostre osservazioni".

"Del resto – continua Colacicco – entro questi termini chiunque potrà inviare osservazioni. Durante la trasmissione sono state fatte rassicurazioni sul fatto che il nuovo Piano regolatore non porterà erosione malgrado ci possa essere qualcosa oltre il Carrione fino al Lavello (e questo è pur sempre un problema). Certamente secondo noi non basta e vogliamo vedere il progetto, per far esaminare da esperti accademici e scienziati tutti gli elaborati, fra cui i calcoli numerici, i calcoli correntometrici, in pratica vogliamo avere le prove che i lavori non porteranno ulteriore erosione della spiaggia. Erosione che, dopo aver rovinato – quest’anno è bene parlare di rovina non più solo di danni – la costa apuana, mangiando in alcuni punti anche 160 metri, ora è Forte dei Marmi ben oltre il pontile e corre verso Marina di Pietrasanta. Il rischio è enorme ed è sia ambientale, che economico che sociale. La causa dell’erosione (non la concausa) è il porto, ora lo ammette anche la Regione Toscana: allora il porto si assuma ogni responsabilità e molti degli oneri per ripascere. Per un eventuale ampliamento ci vuole cautela e ancora cautela"

"Ma l’erosione – concludono i Paladini – non è l’unico problema, c’è quello gravissimo idrogeologico al Carrione , che è stato sottolineato nella infelice ricorrenza dell’alluvione del 23 settembre del 2003. A Carrara Italia Nostra, con Riccardo Caniparoli e Riccardo Canesi con il Comitato Marina Si-Cura e molti cittadini stanno bene attenti a capire che cosa si vuole fare perché nessuno potrebbe sopportare un’altra alluvione e sarebbe la quarta dopo il 2003, quella del 2014 devastante".