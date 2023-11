"Piano Regolatore del Porto di Carrara: Vertici dell'Autorità Portuale al Lavoro"

Fra gli ospiti della festa di Grendi i vertici dell’autorità portuale, il presidente Mario Sommariva e il direttore Luca Perfetti, impegnati in questo periodo nella delicata fase della redazione del piano regolatore del porto. "Non manca nulla – ha spiegato il presidente Sommariva –. Stiamo aspettando la risposta del ministero dell’Ambiente a cui abbiamo inviato l’intera documentazione per ottenere la vas. Noi abbiamo mandato tutto a Roma e adesso c’è il tempo delle osservazioni. Entro 45 giorni, cioè il 14 dicembre chi ha da contestare piazzali e banchine potrà inviare dettagliata relazione al ministero. Poi la valutazione del dicastero che potrà prevedere prescrizioni in base alle relazioni pervenute e rilasciare la vas, valutazione ambientale strategica. Sull’impatto ambientale – sostiene Sommariva – abbiamo inviato relazioni redatte in un anno e mezzo dai tecnici sca (competenti in materia ambientale) che hanno fornito al ministero ogni dettaglio su un eventuale impatto del nuovo porto. Da qui il parere delle istituzioni dal Comune, alla Regione, al Consiglio superiore dei lavori pubblici al ministero delle Infrastrutture per poi arrivare all’approvazione finale. Il primo passo sarà il travel lift per poi passare all’allungamento della banchina Taliercio, all’ampliamento della Buscaiol, alla nuova Fiorillo".

Si parla di un piano da 478milioni, ma Sommariva spiega che le risorse saranno trovate mano a mano che si procederà con lotti ben distinti. "I finanziamenti saranno diversi: potremo accedere a risorse proprie, mutui, finanziamenti ministeriali, finanziamenti europei.

Infine il protocollo d’intesa con la Regione e tutti i Comuni interessati dall’erosione che dovrà servire a organizzare il ripascimento della costa sud del porto, spina nel fianco di operatori del turismo e balneari che con l’ampliamento del porto temono nuovi impatti erosivi. "Il protocollo è pronto – conclude Sommariva – e gli enti sono d’accordo. Aspettiamo la convocazione da parte della Regione per unire il tavolo e siglare il documento che impegnerà il porto nel ripascimento"