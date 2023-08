Piano portuale di Carrara: la soddisfazione dell'Edera per l'adozione del nuovo PRP

"Lo sviluppo del porto con il nuovo piano regolatore portuale è come stappare lo champagne". Questo il parere della segreteria comunale del Partito Repubblicano a poche ore dalla notizia dell’adozione del nuovo piano regolatore. "Il territorio alle spalle dello scalo ribolle di iniziative imprenditoriali – commentano dal Pri – oltre che affidabilità. La produzione legata ai grandi impianti ad alto valore tecnologico e la manifattura connessa alla nautica, sono settori affidabili per la produzione di ricchezza e la stabilizzazione sociale di imprese e lavoratori". Settori che hanno bisogno di un porto razionale come quello disegnato dal nuovo piano regolatore, che sappia far prendere il largo alle produzioni. "Tutto ciò in un’ottica di sostenibilità – proseguono i rappresentanti dell’Edera –, visione d’insieme e equilibri fra le diverse componenti economiche e sociali. La città avrà più vicino e familiare il molo di ponente con le crociere e la nautica; la portualità e la produzione vivranno meglio nella parte di levante. Se finalmente si abbandoneranno gli schemi di una discussione ormai sterile, facendo squadra insieme alla Regione, sarà possibile migliorare la situazione della costa a sud con la programmazione di ripascimenti sistematici con sabbie dragate dal porto". Ricordiamo la soddisfazione del presidente della Port authority Mario Sommariva per l’approvazione all’unanimità da parte del comitato di gestione dell’adozione del Piano Regolatore Portuale. "Si tratta di un evento davvero importante. Il porto attuale non è più adeguato alle nuove esigenze del territorio: sviluppo turistico e della cantieristica diffusa mediante il travel lift, riorganizzazione delle aree commerciali e spazi stabili per i grandi cantieri e per la diportistica. In altri termini uno sviluppo armonico equilibrato e sostenibile".