Piano operativo subito alle prese con un ricorso

Il Piano operativo Comunale di Montignoso da poco approvato si trova già di fronte al primo ricorso che potrebbe rimettere in gioco il documento di pianificazione urbanistica. Nei giorni scorsi, infatti, alcuni proprietari di terreni di Montignoso hanno presentato ricorso straordinario al presidente della Repubblica, dato che erano scaduti i tempi ordinari di impugnazione al Tar, per chiedere l’annullamento della delibera di consiglio comunale del 21 dicembre e relativi allegati con cui l’amministrazione ha approvato il Poc e tutti gli atti conseguenti. Un ricorso che coinvolge anche un altro privato, chiamato in causa, oltre a Regione e Ministero delle infrastrutture. La contestazione riguarda per l’appunto il Poc e le modifiche programmatiche che sono intervenute nelle varie fasi di stesura, dall’adozione all’approvazione, passando per la conferenza paesaggistica proprio con la Regione: quest’ultimo passaggio in particolare ha modificato alcuni aspetti della pianificazione originaria adottata dal Comune, con tutta probabilità andando a creare malcontento fra alcuni proprietari di immobili e terreni del territorio. Il ricorso potrebbe aprire le porte ad altre contestazioni ed essendo stato presentato in modo straordinario al presidente della Repubblica è molto probabile che venga trasporto in sede ordinaria, ossia al Tar di Firenze. Al momento l’amministrazione ha deciso di incaricare per la rappresentanza e la difesa del Comune nella causa l’avvocato Nicola Marcuccetti.