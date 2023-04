Pianificazione del paesaggio "L’identità culturale della natura fa sistema per la promozione"

Il paesaggio non è solo un vincolo urbanistico, ma un punto di vista che pensa a valorizzare risorse trascurate o al recupero del degrado. I progetti di paesaggio ideati dalla Regione sono un veicolo attuativo del Piano d’indirizzo territoriale (Pit) e rappresentano un salto culturale e metodologico che trasforma lo strumento di pianificazione regionale in un fattore di crescita partendo dall’uomo che guarda con amore la sua terra. Alle Stanze del Teatro della Rosa si è svolto ieri il secondo incontro del percorso partecipativo per il progetto di paesaggio “I territori della Lunigiana“. Ha coordinato l’appuntamento la garante regionale dell’informazione e della partecipazione nel governo della Regione Francesca De Santis, che ha spiegato le finalità dei progetti di paesaggio. Erano presenti i sindaci Jacopo Ferri e Claudio Novoa, assieme ai tecnici Domenico Scrascia e Beatrice Arrigo, dirigente e funzionario del Settore paesaggio di Regione, Raffaelle Gerometta, Daniele Rallo, Michela Moretti della società Mate, progettisti dello studio di fattibilità. Il piano “Territori della Lunigiana“ valorizza e promuove gli aspetti paesaggistici, storico-culturali, turistici, ambientali ed economici del territorio nel quadro di un sistema che integra le diverse tipologie di percorrenza con le identità culturali dei paesaggi che vengono percorsi.

"E’ l’occasione per mettere a sistema azioni multisettoriali con l’accesso a finanziamenti di vario genere anche risorse del Pnrr", ha precisato il sindaco di Mulazzo Novoa. " Le strategie intorno a cui ruota il progetto - ha spiegato l’architetto Arrigo - sono la valorizzazione dell’ecosistema e del paesaggio lungo il fiume Magra, ma anche la tutela e salvaguardia dei valori storico-culturali legati all’Appennino Tosco-Emiliano. Serve contenere i processi di abbandono delle aree interne, facendo leva sulla mobilità dolce e il turismo lento, creando una rete di servizi e mettendo a sistema le infrastrutture, i percorsi e itinerari insieme alle aziende agricole, ricettive e i punti di interesse che la Lunigiana offre". L’ambito territoriale del progetto di paesaggio comprende Aulla, Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Tresana, Villafranca in Lunigiana, Zeri e Pontremoli.

"Non c’è conservazione se non si valorizzano i territori attrattivi", ha sottolineato il dirigente regionale Gerometta - e i paesaggi devono essere raccontati dalle associazioni e dagli amministratori comunali". Ma è aperto anche un percorso partecipativo con un form per raccogliere i contributi esterni che funziona per il mese di aprile sul sito della Regione Toscana nelle pagine del Garante dell’informazione. Il progetto "territori della Lunigiana" prevede azioni per attivare connessioni tra le aree urbane,i l presidio del territorio attraverso lo sviluppo del turismo lento e la difesa della attività paesaggistiche. Tra le iniziative clou “Lunigiana Gravel“, itinerario ad anello per chi vuole lanciarsi alla ricerca di nuove avventure e luoghi da esplorare. 210 Km tra castelli, borghi medievali e i paesaggi montani di Appennino e Alpi Apuane nella Toscana storica più selvaggia. Una nuova traccia, che prende spunto da quella, ormai nota del Lunigiana Trail, con un’estensione di 210 chilometri e 5.250 metri di dislivello.

Natalino Benacci