Piani attuativi, si vota Ma il tempo non basta

E’ iniziata la votazione delle controdeduzioni alle osservazioni sul Piano attuativo del bacino estrattivo industriale, il primo dei nove ma di certo il più importante per le attività del lapideo che operano al monte sopra Massa, dove si concentrano gran parte delle imprese e dell’escavato anche in previsione futura. Ma potrebbe essere troppo tardi per approvare il documento e dare gambe al Pabe. La votazione è iniziata ieri in commissione urbanistica ma procede a rilento, una controdeduzione alla volta, pure suddivisa in sub definizioni, e potrebbero volerci fino a quattro sedute per completarla. Se il primo di marzo dovesse passare la mozione di sfiducia al sindaco Francesco Persiani, però, non ci sarebbe più la possibilità di votare l’atto in consiglio a meno che non si decida per uno ‘strappo’ politico e di portare lo strumento di pianificazione senza il parere della commissione. Possibile ma pericoloso in un clima già teso come quello in cui naviga oggi l’amministrazione. Il rischio comunque è altissimo sotto tutti i fronti. Perché senza l’approvazione delle controdeduzioni in consiglio il Pabe del bacino industriale resterebbe congelato e dovrebbe essere portato avanti dal Commissario Prefettizio ma bisogna capire come e in quali termini perché dentro c’è tanta politica nelle scelte. La scadenza è scritta e senza il Pabe al 31 ottobre scadono tutte le concessioni del lapideo a Massa: significa che si fermeranno tutte le imprese estrattive a monte, quindi nessun contributo di estrazione e nessun canone di concessione nelle casse del Comune per parte del 2023 e forse addirittura per tutto il 2024.