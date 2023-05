Piace il sito Fossacava Docenti e negozianti sul bus 50 di Autolinee

Fossacava piace ai commercianti. Dopo la prima gita organizzata da Cristina Bencivinni del bar Crema di via Roma per far conoscere il sito archeologico romano a commercianti e operatori dell’accoglienza, così da poterlo consigliare ai turisti, giovedì pomeriggio Cristina sul bus 50 di Autolineee ha portato un’altra delegazione di commercianti, cittadini e docenti dell’Accademia di belle arti. Complice la bella giornata di sole la delegazione è rimasta incantata dal sito di Fossacava. Tutti hanno concordato sul fatto che sia raggiungibile con facilità, che sia spettacolare, gratuito e con una vista mozzafiato. Oltre ai selfie di rito ad immortalare questa gita fuori porta è andata la fotografa professionista Maria Elena Garaldi, che si è sbizzarrita a scattare numerose foto ricordo.

"Il sito è piaciuto tantissimo – commenta Cristina – tanti di loro non c’erano mai stati e tutti hanno concordato che ne è valsa la pena. Queste gite servono per conoscere questo museo a cielo aperto che non tutti i carraresi conoscono. Portare gli operatori a visitare il sito serve a promuoverlo a livello turistico e dare indicazioni esatte su come raggiungerlo, come vestirsi e come e dove acquistare i biglietti dell’autobus. la prossima gita avrà come destinazione il David di Kobra, che si può ammirare con un binocolo da Fossacava".