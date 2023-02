Petizione per rimuovere l’antenna nel centro di Marina

Il piano è appena passato in consiglio comunale ma le antenne continuano a scatenare preoccupazioni e polemiche. E preoccupa non poco i cittadini l’antenna mobile comparsa nel centro di Marina di Massa, in via Sturzo sul tetto di un edificio privato. Un’antenna, scrivono, "impattante e visibile", tanto da chiedere ora al sindaco Persiani e all’amministrazione di " considerare le aree di Marina di Massa come aree da salvaguardare per gli aspetti paesaggistici" proprio per poterla rimuovere. E’ stata installata e messa in funzione di recente nel "centro vitale" della frazione una stazione base per un’antenna di telefonia mobile, "in una zona densamente popolata, a pochi metri dalla scuola elementare di Via Casamicciola, così come dalle case e dall’arenile" sottolineano i cittadini che parlano di "danno ambientale ed economico per l’intero territorio" a cui si aggiunta "la forte preoccupazione per il rischio sanitario di esposizione alle onde elettromagnetiche per l’antenna.

Un’antenna autorizzata nel Piano di aggiornamento di telefonia mobile approvato dal consiglio comunale a fine gennaio, dove sono indicate le 59 già esistenti e quelle previste con analisi e immagini grafiche sull’impatto elettromagnetico. Ma per i cittadini non c’è dubbio che "l’antenna di Via Don Sturzo è brutta a vedersi, grossa e ingombrante sul panorama del territorio, da mare a monti". Si chiedono quindi "la Soprintendenza dei Beni Culturali cosa dice, dal momento che si vedono più le antenne che le Alpi Apuane? Ma Marina di Massa non fa parte di un patrimonio da salvaguardare per gli aspetti paesaggistici?" E i dubbi sull’assenzxa di pericoli per la salute rimangono. " Tutti sappiamo che gli effetti sulla salute delle antenne di base per cellulari è un argomento contrastato negli ambienti scientifici: dipende dalla distanza dello spazio abitativo dall’antenna, dall’orientamento dell’antenna, dall’intensità di radiazione, da l’età della persona che è esposta alle radiazioni, della sua salute e della durata dell’esposizione, ovvero quante ore di vita giornaliere nell’area specifica. Non esistono verità assolute".

Chiedono dunque che i ripetitori vengano installati in zone lontane dai centri abitati. Sottolineano che il nuovo piano è stato approvato "con una maggioranza risicata" e ora un gruppo di abitanti di Marina ha avviato una petizione e sta raccogliendo firme per far rimuovere l’antenna di via Sturzo.