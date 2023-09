Petizione per il salario minimo

Inizierà domani alle 9,30 fino alle 12,30 la raccolta firme a sostegno della proposta di legge sul salario minimo. Un’iniziativa per restituire dignità a molti lavoratori. Per l’occasione sarà allestito un gazebo davanti alle Poste Centrali di Massa in viale Eugenio Chiesa dove saranno raccolte le firme. Potranno firmare tutte le cittadine e cittadini muniti di documento di identità. Il Movimento 5 Stelle invita la comunità massese a partecipare e a sostenere questa misura in difesa della dignità. Una misura che rafforzerebbe la contrattazione collettiva e, secondo Istat, farebbe aumentare di 804 euro in media le retribuzioni di 3,6 milioni di lavoratrici e lavoratori.