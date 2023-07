Petizione a favore delle giostre

Luna park a Poveromo? C’è chi dice sì. In questo caso a lanciare la proposta Filippo Menconi (nella foto) che si è fatto promotore di "una petizione per l’installazione del luna park nella nostra città Poveromo. Ho già raccolto alcune firme e siamo solo all’inizio. È il chiaro segnale che i nostri cittadini desiderano vivacizzare l’estate con questa nuova opportunità di divertimento. La nostra petizione si basa su una serie di motivi convincenti per accogliere un luna park nella nostra città". Menconi elenca quelli che sarebbero i motivi in grado di spingere le persone a sostenere la scelta. "Il primo è l’intrattenimento estivo. La nostra città ha bisogno di un luogo di ritrovo sociale e di divertimento, accessibile a persone di tutte le età. Un luna park può trasformarsi in un punto d’incontro, un luogo dove le famiglie e gli amici possono creare ricordi duraturi. Il secondo motivo riguarda l’opportunità economica: può stimolare il turismo locale, attrarre visitatori dalle città circostanti e iniettare vitalità nell’economia della nostra città. Non solo i visitatori spenderebbero per le attrazioni del luna park, ma potrebbero anche frequentare i nostri ristoranti, negozi e servizi locali, portando benefici a tutto il tessuto economico". Considerazioni che potrebbero coinvolgere tante persone, secondo Menconi: "Siamo solo all’inizio della nostra raccolta firme, ma l’entusiasmo già dimostrato è la prova che la nostra comunità sostiene questo progetto. In settimana, raggiunto un numero significativo di firme, porterò la nostra petizione al sindaco, esprimendo il desiderio della comunità di vedere un luna park arricchire la città. Se condividete la nostra visione, vi invito a contattarmi al 366 2589000 per unirvi a noi in questa iniziativa".