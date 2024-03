Peste suina, trovata un’altra carcassa infetta. Stop all’acquisto di maiali a Zeri e Pontremoli

Un incontro molto partecipato venerdì pomeriggio nella sala consiliare del Comune di Mulazzo: agricoltori ma soprattutto allevatori hanno incontrato la dottoressa Francesca Pocai, responsabile del Servizio Veterinario della Lunigiana in merito alla PSA, la peste suina africana giunta nel parmense, ai confini con il nostro territorio.

Fra le novità spicca in primis quella che gli allevatori di maiali da sempre abituati ad acquistare i suinetti nel mese di aprile, dovranno ’segnare il passo’: non è possibile introdurre nessun suino nella zona 2, costituita dai Comuni di Zeri e Pontremoli e nella zona 1 compresa dai Comuni di Filattiera, Mulazzo, Bagnone Villafranca Lunigiana. I maiali quindi in queste zone potranno essere acquistati in altro periodo, più avanti, in base all’evolversi della situazione relativa alla PSA. Purtroppo recentemente un’altra carcassa di cinghiale selvatico affetto da peste è stata rinvenuta nella zona di Borgotaro, quindi i suini ’in ingresso’ restano bloccati: se ne riparlerà dopo l’estate. "Del resto, lo stesso mattatoio di Pontremoli – hanno detto alcuni allevatori – per quanto riguarda la macellazione di maiali è attualmente chiuso. Al momento fortunatamente non sono state rinvenute carcasse di cinghiali in Lunigiana, ma il fatto che ne sono state rinvenute a non molti chilometri di distanza in territorio parmense, ha fatto sì che le Autorità preposte prendessero tempestive misure per contenere questo virus. Vi è infatti un commissario straordinario per la PSA: agisce in base a un decreto ad hoc che scadrà il 31 marzo ma che sarà ancora prorogato, stante la situazione". Sono previste intanto battute di caccia al cinghiale che presto interesseranno il territorio, al fine di contenere il diffondersi della malattia. "Da anni abbiamo lanciato l’allarme lamentando l’eccessivo numero di cinghiali – ha spiegato un agricoltore della zona – cresciuti a dismisura: adesso ne raccogliamo i risultati. Se il virus entra nell’allevamento si arriva a una mortalità del 90%. Proprio per questo vi è la prescrizione quando si va nel bosco – a fare legna, per funghi o altro – di non entrare con le solite calzature nella stalla dove si tengono i maiali. Bisogna usare i calzari e lasciare almeno per 24 ore all’aperto scarpe e indumenti usati per recarsi nel bosco. L’importante, vista la virulenza del morbo, è attenersi strettamente a quanto gli esperti del settore dicono e comportarsi di conseguenza, altrimenti non ne saltiamo fuori".

Roberto Oligeri