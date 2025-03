Peste suina, nuovo summit sulle gabbie

Si è tenuta nella sede dell’Ambito Territoriale Caccia MS13 ad Aulla una riunione per far fronte alla Psa, la peste suina africana che, dall’estate scorsa, ha fatto l’ingresso sul territorio. C’erano il delegato del Commissario alla Psa, il delegato regionale, la responsabile dell’Asl veterinaria dottoressa Pocai, il presidente dell’Atc Centofanti e associazioni di categoria. E’ stata fatta richiesta di collaborazione a quest’ultime, da parte del delegato del Commissario, al fine di posizionare in varie proprietà agricole 10 gabbie “take boar“, cattura cinghiali. Sono gabbie-trappola di fipo americano capaci di catturare numerosi esemplari contemporaneamente e di collocazione più facile nei luoghi più impervi, essendo di un peso maggiormente contenuto rispetto a quelle tradizionali. Questa misura, nel dibattito, sarebbe stata presentata come una possibilità in più per arginare il contagio provocato dalla peste suina africana; più addetti ai lavori infatti, nella seduta, hanno insistito nel proseguire con azioni di depopolamento verso i cinghiali. Per quanto riguarda le ’ricerche attive’ da parte di speciali gruppi per il rinvenimento di eventuali, ulteriori carcasse di cinghiale (dopo il rinvenimento nei pressi di Calamazza, risultato positivo alla Psa) effettuate nel versante del Monte Porro e di Podenzana, non avendo dato alcun esito, verrà a breve ripresa l’azione di depopolamento di questi invasivi ungulati anche sul territorio di Aulla e dei Comuni limitrofi.

Roberto Oligeri