Peste suina, nuovi controlli

Non accenna a spegnersi l’emergenza riguardante la Peste suina africana – PSA – che sta mettendo in difficoltà il nostro territorio e i suoi abitanti. Erano stati infatti rinvenuti venerdì scorso i resti di un cinghiale che dopo analisi ad hoc è risultato poi essere positivo alla malattia – il ritrovamento avvenutp al bivio di Calamazza, Aulla, nei pressi della strada che conduce al Monte Porro. Un ritrovamento fortuito da parte di un dipendente comunale che aveva comportato tutta l’attivazione delle normative previste in casi simili.

E nella giornata di ieri, una squadra di cacciatori coaudiuvati da un’operatrice autorizzata alla conduzione di cani molecolari, hanno controllato attentamente – alla presenza della Polizia Provinciale – la zona oggetto del rinvenimento, alla ricerca di eventuali, ulteriori carcasse. L’operazione di monitoraggio del territorio, non ha però dato alcun esito. Il presidente dell’ATC MS 13, Emiliano Centofanti, nell’occasione ha ringraziato la conduttrice Serena Donnini e la squadra del Gruppo 2 di Paolo Barbasini per l’impegno e la disponibilità.

Roberto Oligeri