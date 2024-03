Peste suina africana. Contromisure dei Comuni

E’ scattata l’allerta per il possibile rischio di diffusione in Lunigiana della pesta suina africana, una malattia virale che colpisce maiali e cinghiali. Sono due i Comuni che, sulla base del regolamento europeo aggiornato il 23 febbraio scorso, entrano nella Zona II a restrizione Psa (area a 15 km dai focolai ), si tratta di Zeri e Pontremoli mentre altri 6 ( Mulazzo, Filattiera, Villafranca,Tresana e Bagnone) entrano in Zona I (area senza focolai). Se n’è parlato ieri mattina in Comune a Pontremoli dov’è stata convocata dalla Regione Toscana una riunione tecnico-operativa con le amministrazioni comunali interessate della Lunigiana. Alla riunione pontremolese di ieri mattina erano presenti i sindaci Jacopo Ferri, Annalisa Folloni, Claudio Novoa, Giovanni Guastalli e gli assessori di Tresana Amerigo Toni e Secondo Novelli per Zeri, la Asl, il comando della polizia provinciale, i carabinieri forestali, il presidente dell’Ambito territoriale di caccia MS13 Emiliano Centofanti. A rappresentare la Regione il dirigente della gestione faunistica del territorio Marco Ferretti. Quali sono gli interventi per difendersi dal contagio della peste suina? "Con precisione saranno definiti in un’ordinanza regionale - spiega il sindaco pontremolese Jacopo Ferri - . Per Pontremoli e Zeri, che entrano in Zona II, sarà necessario fare informazione insediando una cartellonistica adeguata e poi sarà fondamentale la collaborazione con i cacciatori che dovranno organizzare battute speciali per il contenimento del numero dei cinghiali. Saranno necessari incentivi su tutta la filiera affinché sui cinghiali abbattuti possano essere fatti rapidamente i controlli di positività e l’eventuale smaltimento delle carcasse positive e il libero autoconsumo per le spoglie negative. Non bisogna però creare allarmismi. La peste suina africana è una malattia virale dei suini e cinghiali selvatici che causa un’elevata mortalità negli animali infettati, ma il virus che la provoca è innocuo per l’uomo. Maiali e cinghiali selvatici sani di solito vengono infettati per contatto diretto con animali infetti o per ingestione di prodotti ricavati da animali infetti, e contiguità con indumenti, veicoli o attrezzature contaminati". Quindi contenimento della popolazione suina e monitoraggio delle carcasse affette da malattia, ma i sindaci chiedono anche contributi economici.

"Per ora è ancora una minaccia - avverte il sindaco di Mulazzo Claudio Novoa -. C’è però in prospettiva una situazione d’emergenza. E’ importante l’informazione perché esiste il pericolo che il territorio venga penalizzato. Bisogna sottolineare che in Lunigiana non è stato trovato alcun caso, solo tre episodi nel territorio emiliano confinante. Ma le scorribande dei cinghiali non conoscono confini e quindi i controlli saranno complicati. Spero che l’assessore regionale Stefania Saccardi ci dia una mano per coordinare tutte le iniziative necessarie a rendere il territorio immune da questa calamità".

N.B.