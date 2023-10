Personale di Umberto Fruzzetti al parco di Ricortola

Proseguono le iniziative artistiche nel parco pubblico di Ricortola. Sabato, alle ore 16, sarà inaugurata la personale del pittore massese Umberto Fruzzetti con l’esposizione di una decina di opere. A organizzare l’evento sono Michele Giagoni e la figlia Margherita, dell’associazione Arterando che gestisce da circa un anno il parco di viale delle Pinete. L’obiettivo è quello di aprire le porte all’arte e alla cultura con mostre di pittori e scultori, presentazioni di libri e altro. Ogni quarta domenica del mese, inoltre, ricordiamo che nel parco si svolge ’Massa Antique’, un mercatino dell’antiquariato e del vintage.

Umberto Fruzzetti , pittore autodidatta, è conosciuto anche come vignettista avendo collaborato per anni con il periodico ’La Parola al cittadino’, esprimendo nei suoi tratti critiche e talvolta denunce verso le ingiustizie sociali. Tuttavia è nel paesaggio e nella natura che l’artista trova la massima espressività, trasmettendo serenità all’attento osservatore. Cromatismi tenui e sfumati talvolta contrastano con lo spirito tangibile che vuole trasmettere l’opera, e lo leggiamo nelle ultime tele dell’artista. Insomma, una mostra da visitare sabato e domenica, concedendosi una passeggiata nel parco e una sosta al nuovo punto ristoro. Per informazioni, tel. 328 3734159.