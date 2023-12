Personale di Lucii alla UnipolSai

Apre questo pomeriggio, alle ore 17, alla sede della UnipolSai di Villafranca, in via Razzoli, la personale di pittura di Paolo Lucii, che rimarrà aperta sino 14 dicembre prossimo. Il titolo della rassegna è: "Il senso ritrovato". Una mostra che colpisce l’occhio per i colori miscelati con sapienza per mettere in moto la catena dei ricordi. Una pittura, quelal di Lucii, caratterizzata dall’utilizzo di forme precise, linee pulite e giochi di luce e ombra. L’artista influenza le immagini affidandosi al colore al quale affida il compito di regolare il tono del racconto aprendo la strada alla creazione di opere d’arte che esprimono la bellezza dell’ordine e della simmetria della forma geometrica.