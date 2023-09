"Personaggi di Massa: un suggestivo Viaggio nel Cortile delle Cento Colonne"

Stasera, alle ore 21.15, il palazzo per antonomasia della città, il Ducale, avrà ospite un gruppo speciale, quello dei ’Personaggi di Massa’. Non duchi e principesse si incontreranno nel cortile ’delle cento colonne’ ma i rappresentanti più iconici e icastici della Massa popolare. Dietro le colonne spunteranno, come sospinti dal vento della Storia, Battì dal Barilo, alias Fabio Cristiani, ideatore e firma dello spettacolo, che in qualità di Cicerone presenterà gli altri personaggi: El Potta de Modena (Massimiliano Fagnini), La Terè del Portogallo (Barbara Bassi), La Bela d’i tre aranci (Irene Baruffetti), L’Anguilla (Paola Gavarini), Benassi (Matteo Bigini), Ottà de Casgiogrosso (Giovanni Paolo Tassi), La Peppa (Enrica Mosti) e Coccoè (Cesare Andreazzoli). Un vero tuffo nel passato più autentico nelle origini popolari massesi, quelle che segnano il ’genius loci’ di una comunità, la quale solo conoscendo le proprie radici, ha un senso di identità. Lo spettacolo, che ha il patrocinio della Provincia, è a ingresso gratuito con libera offerta.