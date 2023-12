"Personaggi di Massa... En ca' de Battì": Nuova Piece Teatrale al Teatro dei Servi

Il 2, 3, 4 gennaio al Teatro dei Servi la nuova piece teatrale “Personaggi di Massa... En ca’ de Battì”, da un’idea di Fabio Cristiani e la regia di Alberto Nicolai. La “ditta teatrale Cristiani-Nicolai” torna dopo una lunga pausa, furono autori del mitico “Al bagno Medusa” che negli anni ’90 ebbe gran successo (con replica nei primi 2000) al Teatro Guglielmi e in varie repliche all’aperto, mettendo le mani in pasta per dare alla scena apuana, un nuovo spettacolo fra tradizione e innovazione. Sul palco i personaggi di Massa, già conosciuti nel formato itinerante del Cristiani, con 7 signore allieve del corso di teatro del Nicolai) in uno spassoso intreccio delle parti. La Compagnia vuole abbinare al divertimento la conoscenza della più autentica Massesità, fuori dai triti cliché. I biglietti (posto unico euro 15) sono acquistabili alla libreria “Ali di carta” in piazza Aranci.