’Personaggi di Massa’, ancora un successo

ll cinquecentesco Palazzo dei Cadetti a Massa, poi Episcopio e oggi sede dei Musei Diocesano e Mug2, ha ospitato, con buon seguito di pubblico, lo spettacolo itinerante scritto da Fabio Cristiani ’"Personaggi di Massa’, che dal 2019 porta in giro per il territorio l’animo della città con i suoi più autentici e genuini personaggi, che hanno catatterizzato il ’genius loci’. Tra atrio, colonne, finestre, terrazze e giardino (la famosa ’piattaforma del marcheso’) sono ricomparsi, con le loro bizzarre personalità, Battì dal barilo (interpretato dallo stesso Fabio Cristiani), La Togna (Enrica Mosti), La Terè del Portogallo (Barbara Bassi), El Potta de Modena (Massimiliano Fagnini), La Bela d’i tre aranci (Irene Baruffetti), L’Anguilla (Paola Gavarini), Ottà de Casgiogrosso (Giovanni Paolo Tassi), Benassi (Matteo Bigini), La Peppa (Stefania Cosseddu), Coccoè (Cesare Andreazzoli) e i due nuovi personaggi ’Pié dal piffero’, interpretato da Mario Ricciardi, e ’La Romanelli’ interpretata da Cinzia Sbrana. Lo spettacolo, che ha nuovamente riscosso simpatia e successo come già accaduto per tutta l’estate nelle rappresentazioni a Borgo del Ponte, Bargana e a Palazzo Ducale, è stato patrocinato dalla Diocesi di Massa-Carrara. Cristiani e gli organizzatori ringraziano il personale del Musei Diocesano e del Mug 2.