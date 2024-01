Persiani: "Una contestazione antidemocratica"

"Forse la scelta della data poteva vertere su un altro giorno... ma solo per evitare polemiche che offrono nuove e ulteriori opportunità di visibilità a Cgil, Anpi e sinistra". Così si è espresso il sindaco di Massa Francesco Persiani sui social in merito alla presemntazione del libro del generale Roberto Vannacci il 27 gennaio, alle 17.30, a Villa Cuturi di Marina di Massa, a cura dell’associazione La Rivincita e della Gazzetta di Massa Carrara. "Non ho letto il libro – continua Persiani – e non concordo su tutto quello che ho potuto apprendere del suo pensiero. Tuttavia ritengo che sia la contestazione che è stata organizzata per sabato a essere antidemocratica. Da questa sinistra ci dobbiamo dunuque aspettare che ci dicano loro chi leggere, chi ascoltare, chi invitare e quale bandiera fare sventolare su una città che è democraticamente di tutti e per tutti senza pensieri unici e biechi ostracismi? Da quelli che citano la Shoah e poi sostengono Hamas, oppure vorrebbero impedire che venga suonato l’inno di Israele nella celebrazione della giornata della memoria? Quanti preziosi consigli guidati da censure di sovietica memoria dovremo attenderci ancora nei prossimi mesi?".