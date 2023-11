"Persiani, si vergogni". Del Vecchio: "Il dissenso in consiglio non è come gli assalti alla Cgil"

Nel momento più caldo del consiglio comunale su Sogegross il sindaco ha tirato in ballo un attacco alla Cgil in una sorta di paragone con le contestazione che stava avvenendo in aula. Parole registrate durante la seduta e che scatenano la reazione di Nicola Del Vecchio, segretario provinciale: "Non può e non deve passare sotto silenzio è la vergognosa affermazione del sindaco pronunciata durante la seduta del consiglio comunale che ha affrontato il tema variante. Durante la discussione, infatti, il primo cittadino, evidentemente in preda a un delirio di persecuzione, si è spinto fino a paragonare le manifestazioni di dissenso in aula da parte di alcuni presenti, agli attacchi alla Cgil. Immaginando si riferisse, ovviamente, all’assalto squadrista alla nostra sede nazionale, mi chiedo se il sindaco non si vergogni a fare tale paragone. Forse il sindaco non si rende conto della gravità di quell’episodio, come dei molti altri che, purtroppo, hanno preso di mira la nostra e altre organizzazioni sindacali. I sindacati, che piaccia o no al sindaco Persiani, sono pilastri della democrazia, difendono diritti e dignità di migliaia di lavoratrici e lavoratori e per questo meritano rispetto, soprattutto da parte di chi rappresenta le istituzioni democratiche del nostro Paese e dovrebbe condannare con fermezza pericolosi rigurgiti fascisti, non paragonarli ad episodi che nulla hanno a che vedere con essi. Capisco che, da parte di chi ha scelto di farsi sostenere da esponenti che provengono da forze politiche neofasciste, poi gratificati addirittura con posti in Giunta, sia imbarazzante farlo".

Del Vecchio a nome della Cgil si sente offeso dal paragone e prosegue: "Forse dimentica che per il protagonista di quell’attacco alla nostra sede, Roberto Fiore, leader di Forza Nuova, ben conosciuto dall’assessore comunale Mangiaracina per la comune militanza politica che li ha uniti fino a qualche anno fa e che si è affrettato a chiudere il microfono, la Procura ha chiesto 10 anni e 6 mesi. Persiani studi la storia del nostro Paese, approfondisca cosa sono stati gli anni bui del Ventennio, e ripassi anche la Costituzione. Troverà riferimenti interessanti alla libertà di opinione e al ruolo delle organizzazioni sindacali. Già che c’è ripassi anche l’articolo sul diritto di sciopero, che in questi giorni sembra sconosciuto persino ad esponenti di questo Governo, leader di forze politiche che, anch’esse, sostengono l’amministrazione Persiani. La aspettiamo in piazza a Firenze domani sindaco – conclude –, può portarci lì le sue scuse".