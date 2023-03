Persiani rilancia: "Siamo aperti alle forze moderate e riformiste"

"Ascolto e confronto: questo il nostro percorso assieme alla coalizione che mi sostiene". Francesco Persiani è deciso a riprendersi la poltrona di primo cittadino. "Tanto – afferma – è stato fatto in questi anni, ma tanto ancora è da fare, i prossimi anni saranno molto decisivi nel dare a Massa la svolta decisiva che la proietterà nel futuro; nel prossimo quinquennio prenderanno vita tutti i progetti che abbiamo messo in campo in questi anni, pensiamo solamente a quelli legati alla realizzazione dei progetti Pnrr in via di definizione. Saranno anni fondamentali per rideterminare la qualità delle strutture sanitarie grazie alla nuova Casa di Comunità con annessi posti di cure intermedie. Si dovrà dare un’ulteriore risposta al tema dei parcheggi e della sostenibilità ambientale. Per gestire queste partite importanti serve una proposta politica seria e pragmatica che metta al centro i bisogni del cittadino. Gli schieramenti politici in campagna elettorale sono quasi pronti. Da un lato abbiamo un centrosinistra spaccato, incapace di fare sintesi già tra i propri iscritti figuriamoci tra gli elettori, e dall’altra chi del tradimento nei confronti dei massesi ha fatto la propria bandiera. Noi invece ci siamo e abbiamo le idee chiare pronti ad accompagnare con passione Massa verso uno sviluppo economico e sociale. Siamo una coalizione aperta a tutte le forze moderate e riformiste della città che vogliono basare il proprio agire sull’impegno e sulla concretezza".