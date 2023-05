Persiani punta al bis "Il Paav va approvato: rilancerà tutta la costa Vigilerò sulle bonifiche"

Quale punto del suo programma la differenzia dagli altri candidati e perché?

"L’esperienza di questi 5 anni di amministrazione con serietà, onestà e concretezza. Abbiamo predisposto e attuato molti interventi che avverranno con certezza. Inoltre, siamo in grado di attuare il programma da subito, ovvero lavorare fin dal primissimo giorno e questo credo sia un beneficio per la cittadinanza".

Il piano dell’Arenile è bloccato: cosa terrebbe e cosa cambierebbe di quello fatto?

"Il Paav resta un documento di pianificazione indispensabile per il rilancio della costa e del turismo. Sicuramente ci sono alcune cose che migliorerei nel regolamento normativo ma tutto questo, come avrebbe dovuto accadere già in precedenza, passerà attraverso il confronto con la cittadinanza, gli operatori economici e i corpi intermedi. Gran parte del lavoro preparatorio è pronto e da li si potrà ripartire".

Bonifiche: tutti le promettono, nessuno ancora le ha fatte. Come pensa sia possibile arrivare ad una risoluzione?

"Le notizie arrivate da esponenti di Governo quali il Ministro Pichetto Fratin e il Viceministro Vannia Gava fanno ben sperare per il futuro del nostro territorio. Fin dal 2018 abbiamo fatto passi in avanti riuscendo ad avere, finalmente, un quadro chiaro degli inquinanti, ma sappiamo trattarsi di un intervento unico e complesso. Avere un commissario ad hoc può sicuramente portare ad una celerità delle tempistiche. Su questo tema continuerò a battermi perché ne va della salute dei cittadini.

Variante Aurelia: sì o no?

"Abbiamo ascoltato le varie voci, ma sono convinto dell’importanza di quest’opera per l’abitato di Turano e della viabilità in generale; non è più possibile soprassedere dal realizzare una infrastruttura strategica che attendiamo da ormai troppo tempo e sollevare parte della popolazione dal passaggio costante di mezzi pesanti con ripercussioni sulla sicurezza, la viabilità e l’inquinamento. Le risorse ora ci sono e vanno utilizzate".

Montagna: quali progetti concreti per uno sviluppo promesso da tempo?

"Abbiamo presentato un importante progetto per la Filanda di Forno e Casette, siamo in graduatoria e quindi in attesa dei finanziamenti per la riqualificazione di queste aree. Abbiamo in programma progetti per migliorare il decoro e, per quanto di competenza dell’amministrazione comunale, la viabilità dei paesi montani e per avviare la raccolta differenziata".

Commercio: sì o no nell’area industriale? Come rilanciarla?

"Questo tema sarà affrontato in modo corretto attraverso la pianificazione del nuovo Piano Strutturale, su cui abbiamo lavorato in questo ultimo anno e mezzo. All’interno di questo importante strumento di pianificazione, che dovrà vedere coinvolti tutti i soggetti istituzionali, le

categorie e le associazioni di cittadini, disegneremo la città del domani. Assieme al completamento del Pnrr, è uno dei temi principali che dovranno essere portati a compimento".

Come pensa di risollevare il piccolo commercio e rivitalizzare il centro storico?

"Quanto fatto nei mesi passati ha dato sollievo agli esercizi commerciali: agevolazioni e finanziamenti stanziati a fondo perduto grazie al Regolamento del commercio. Abbiamo poi messo in campo una serie di eventi che hanno sicuramente aiutato il settore. L’aumento dei parcheggi e il miglioramento del contesto urbano sono obiettivi inseriti nel programma".

Marmo: quali regole metterà all’attività estrattiva? Come si comporterà con la riapertura prevista delle 7 cave?

"La sfida più importante è quella del prossimo 31 ottobre: entro quella data dovranno essere

approvati gli atti dei Pabe per impedire la chiusura di alcune attività evitando gravissime ripercussioni sulla produzione e, soprattutto, sull’occupazione. Abbiamo già regolamentato il settore con l’approvazione del Regolamento degli agri marmiferi, che mai il comune aveva avuto, e con l’adeguamento delle tariffe alle norme regionali".

La ricetta per il turismo?

"Il turismo è al primo punto del nostro programma perché contraddistingue la nostra città e gli strumenti per migliorare l’offerta saranno decoro, promozione e valorizzazione dei siti d’interesse e, naturalmente, rafforzare la collaborazione con l’Ambito turistico e con le associazioni di categoria. Confermeremo iniziative come il bus per l’orto botanico o il “Bus sotto le stelle” lungo la costa; vogliamo sviluppare ulteriormente la sentieristica con particolare attenzione alla Via Francigena e alla Via Vandelli e continueremo a realizzare eventi attrattivi volti a sostenere il comparto.

Emergenza abitativa: come l’affronterà?

"Abbiamo già diversi progetti finanziati per il settore sociale tra cui il rifacimento della residenza di via delle Tortore che sarà realizzata sul modello Ricortola. Ci sono poi interventi di Housing first e Housing led e la cosiddetta “Stazione di posta” per offrire servizi completi di integrazione. Inoltre, valutato attentamente il bilancio potremmo aumentare i contributi per le persone più fragili. L’esperienza positiva del tavolo solidale dovrà essere implementata".

Qual è il primo obiettivo che perseguirà?

"Senza dubbio fare in modo che quanto già avviato venga portato a compimento. Penso alla casa e ospedale di Comunità, alla nuova Piscina e a tutte le importantissime opere pubbliche legale al Pnrr. Come ho già detto completeremo l’approvazione del Paav, dei Pabe e avvieremo il nuovo Piano Strutturale, nel quale non solo è coinvolto il rilancio della zona industriale e artigianale ma al contempo il comparto turistico recettivo, quello commerciale e infine la pregiata area di Ronchi Poveromo che attende da tempo una risposta. I tempi naturalmente sono in parte dettati dalle progettazioni in parte dalla capacità del nuovo consiglio comunale di predisporre le soluzioni che avranno come obiettivo quello di trovare il massimo consenso e la massima concertazione possibile".