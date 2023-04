Persiani: "Portare a casa il Pnrr E salvare la costa dall’erosione"

La ferita della mozione di sfiducia è ormai un ricordo. L’ex sindaco Francesco Persiani è pronto alle elezioni con il motto "l’impegno continua" anche se non dimentica che quella decisione, politica, è stata "dolorosa per la città che non meritava di essere ‘abbandonata’ in un periodo in cui c’era bisogno della politica per scelte importanti". Così Persiani ha chiarito alcuni passaggi chiave degli ultimi mesi durante l’intervista di Attilio Papini nel primo appuntamento della rassegna intitolata ‘Confartigianato incontra la politica’, trasmessa in diretta streaming sul canale Facebook dell’associazione di categoria. Poi i temi, quelli veri, da affrontare per il territorio a partire dalle priorità: "Portare a casa il Pnrr. Ci sono milioni di euro per la Casa della Salute, per l’Ugo Pisa e tanto altro ancora. Il meglio per Massa deve ancora arrivare".

Sulla costa c’è il tema dell’erosione. Persiani è stato chiaro: il porto non si può ‘cancellare’ ma sul potenziamento bisogna discutere: "Ci siamo confrontati con l’Autorità portuale per capire se inciderà sulla nostra costa e non abbiamo ancora certezze. L’attenzione resta massima. Ci sarà però bisogno di una compensazione: se il porto riceve ricchezza dall’ampliamento deve partecipare alla lotta all’erosione. Con Forte dei Marmi inoltre lavoriamo per creare un Consorzio dell’erosione a livello regionale per snellire le pratiche di ripascimento. Le Autorità portuali, inoltre, devono dragare i porti e ci sono migliaia di metri cubi di sabbia già caratterizzata da portare sulle nostre coste".

L’ex sindaco ha difeso anche l’operato del nuovo Consorzio Zia e dell’amministratore Norberto Petriccioli anche se molto resta da fare per rendere l’ente davvero operativo. E le bonifiche? Persiani si è detto dispiaciuto per i milioni di euro persi per la falda: "Purtroppo come per l’erosione la Regione è stata poco presente. Per fortuna ha deciso di rifinanziare l’intervento. Dopo Pasqua dovrebbe ripartire anche l’intervento sul terrapieno di fronte alla Colonia Torino e abbiamo ottenuto anche 11 milioni di euro per la bonifica della Buca degli Sforza dal Pnrr".