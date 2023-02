Persiani lancia il guanto di sfida "Se cado sarete giudicati dalla città"

di Alfredo Marchetti

Chi si aspettava che il sindaco Francesco Persiani facesse un passo indietro è rimasto deluso. Tutt’altro: il primo cittadino ’vede’ il possibile bluff messo sul tavolo dai suoi ex alleati e rilancia: "Venite in consiglio comunale e sfiduciatemi: poi saranno gli elettori a giudicare chi ha deciso di far concludere il lavoro di una giunta che ha rilanciato la città". Sotto attacco del fuoco amico il primo cittadino non arretra di un passo. Supportato dalla giunta comunale (si nota la grande assenza dell’assessore ai Lavori pubblici Marco Guidi) presente alla conferenza stampa, assesta alcuni colpi al pezzo di ex maggioranza che ha a tutti gli effetti attivato la crisi politica: "I risultati sono sotto gli occhi di tutti. Il bilancio di previsione è approdato in giunta e sarà votato il 15 marzo. La fiscalità resterà invariata: il monte Tari verrà ridotto. Abbiamo realizzato un piano investimenti da 38 milioni di euro. Con il Pnrr faremo opere come l’asilo di via Fiume, Ugo Pisa, il castello Malaspina, l’ex cat, la piscina comunale, palazzo Bourdillon, spazi nuovi per giovani e abbiamo ridato lustro al turismo. Con questa crisi però stiamo accomulando ritardi nella progettazione degli stessi progetti".

Persiani lancia la sfida ai ’dissidenti’:"Vi pare normale che litighiamo l’ultimo mese? Gli ex consiglieri alleati sono caduti nella trappola dell’opposizione che vuole conclamare la spaccatura del centrodestra. Noi ci battiamo per tenerla insieme. Il primo marzo difenderò il buon governo del centrodestra. Le telefonate che ho ricevuto in questi giorni mi hanno gratificato. Non serve bucare il pallone per smettere di giocare: a farne le spese è il bene della città. Lo sanno vero che se arriva il commissario, due giorni dopo il bilancio verrà approvato se consono alla legge? Crisi sinceramente assurda".

Presente al tavolo il vice sindaco Andrea Cella, il quale ha confermato la fiducia al sindaco: "La Lega continua a sostenere Persiani, sono orgoglioso di tutta la squadra. Persiani bis deve essere una realtà, nonho mai visto quello che sta succedendo: c’è chi è nostalgico del 2018 con i consigli comunali notturni e poche azioni concrete si metta l’anima in pace, non abbiamo tempo da perdere". Fiducia confermata anche da Emanuele Ricciardi, coordinatore provinciale di Forza Italia: "Il nostro impegno è stato quello di dipanare certi problemi di maggioranza. Siamo col sindaco, ha fatto bene per la città. Persiani deve essere giudicato soltanto dai cittadini. Ho appartenuto all’altra parte politica che ha fatto sempre molto poco. Oggi la città sta cambiando. Questo è un livore personale, non c’è politica in questa crisi". Poi la stoccata a Benedetti: "Chi fa presidente del consiglio non può lasciarsi andare a determinate dichiarazioni. Il simbolo, sia chiaro, lo teniamo noi. La barra è dritta, facciamo i risultati invece di chiacchiere".