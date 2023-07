Persiani fa chiarezza sulla vicenda "Al momento non ci sono permessi"

"Al momento non ci sono i permessi per il luna park a Poveromo". Dopo il nulla osta per l’abbattimento di 7 piante e l’intervento dei carabinieri della forestale nella mattinata di ieri, il sindaco Francesco Persiani chiarisce che il Comune non ha ancora autorizzato alcun posizionamento di eventuali giostre. "E’ un’area privata, all’interno della quale è stata richiesta l’autorizzazione per effettuare lavori di rimozione di arbusti caduti e altri da rimuovere. I soggetti detentori dell’area hanno richiesto la rimozione per una situazione di incuria che da tempo è presente". Quindi, a detta del primo cittadino, per ora è solo un fattore di pulizia della zona in questione. Poi continua. "Abbiamo appreso che queste attività sarebbero finalizzate all’installazione, per un breve periodo estivo di 50 giorni, di alcune attrazioni, parco divertimenti. Ma non abbiamo ancora ricevuto la documentazione richiesta e non abbiamo gli elementi per dire che ci saranno i requisiti. E’ necessario verificare che la destinazione urbanistica sia compatibile con l’utilizzo. E’ in corso una sorta di istruttoria, però siamo in alto mare".

Sulla questione abbattimenti delle piante, la Soprintendenza prevede che ci sia la compensazione con la piantumazione di altre. Ma in questo caso la presenza di altri alberi andrebbe in contrasto con l’utilizzo dell’area e dell’ipotetico parco divertimenti al suo interno. "C’è un regolamento, ci sono delle norme. Le leggi prevedono che si possa rimuovere una pianta purché entro un certo periodo si provveda a ripiantumarla. E’ un pò la stessa storia che è avvenuta negli anni passati al Parco dei Conigli. Non sono aree comunali, sono aree private e i privati devono seguire certi percorsi. Se questi percorsi corrispondono alle norme di legge in vigore il Comune non può farci niente. L’intervento dei Carabinieri forestali rientra nelle verifiche che l’autorità di vigilanza effettua per tutelare il patrimonio paesaggistico".

C’è chi invoca ai vincoli ambientali, chi rivive la storia del parco dei conigli specificando che non ci sono mai state ripiantumazioni. Alcuni parlano di una zona che da tempo era trascurata e adibita a discarica. Su questo si concentra Persiani. "Riceviamo in continuazione delle lamentele per le troppe piante che invadono la strada e i sacchetti della spazzatura buttati tra la boscaglia. Un terreno abbandonato utilizzato male. Anche noi ci auguriamo che tutto avvenga in un contesto di rispetto anche delle altre realtà abitative e attività turistico ricettive e balneari, che ruotano in quel contesto. Non vogliamo che si creino situazioni che possano mettere in discussione la serenità della stagione estiva o la vita delle persone".

Patrik Pucciarelli