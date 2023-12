Persiani difende la variante: "Sogegross, progetto positivo. No alle strumentalizzazioni"

"E’ ora di fare chiarezza sulla variante Sogegross". Il sindaco Francesco Persiani alza una mano, vuole dire la sua per "evitare polemiche, strumentalizzazioni e accuse infamanti". La variante Sogegross è osteggiata da tutto il mondo economico (sindacati, categorie di artigiani e commercianti, industriali) e preoccupa i grossisti locali per l’introduzione di un commercio all’ingrosso, così vengono messi sul tavolo i posti di lavoro, l’indotto, i timori di una concorrenza nociva. "Concorrenza poi smentita dagli stessi grossisti - sottolinea Persiani – anche se è proprio questa che migliora l’economia, semmai è il monopolio che genera diseconomia".

Sindaco, cosa prevede il progetto?

"Interessa un’area produttiva dismessa di quasi 12mila metri quadrati di proprietà della Sogegross spa. La proprietà ha richiesto la variante per consentire l’insediamento di un’attività di commercio all’ingrosso, lasciando inalterate le potenzialità edificatorie e i parametri urbanistico edilizi vigenti. Non comporta nessuna variazione al piano strutturale"

Quali sono gli obiettivi della variante?

"Realizzare un fabbricato destinato al commercio all’ingrosso rendendo nuovamente produttiva un’area dismessa, fonte di degrado urbano. L’obiettivo è di realizzare questa struttura con elevati requisiti in termini di adeguatezza, sostenibilità ambientale ed energetica"

Quali gli effetti sull’occupazione locale?

"Insediare un’impresa di questo tipo sul territorio vuole dire favorire la crescita occupazionale ed economica con 70 lavoratori più l’indotto che comprende il facchinaggio, i servizi di pulizia, i tecnici, gli artigiani e i manutentori"

Dato che l’area è un sito di interesse nazionale (Sin), è stata bonificata?

"Per quanto riguarda la qualità del suolo dell’area ex Dalmine è disponibile la certificazione di avvenuta bonifica rilasciata dalla Provincia il 5 maggio del 2000. Si prevedono tuttavia ulteriori accertamenti sulla qualità dei suoli interessati dagli scavi, in modo che eventuali contaminazioni residue possano essere rimosse".

Come sarà la variante sul fronte dell’inquinamento dell’aria e dell’inquinamento acustico?

"La realizzazione non determina l’attivazione di nuove fonti emissive fisse. In fase di esercizio le sorgenti emissive saranno quelle del traffico, flussi contenuti rispetto a quelli tipici della zona industriale. Anche nel caso del clima acustico la funzione industriale produce maggiori livelli sonori".

Quali saranno gli effetti sull’acqua nel sottosuolo?

"L’intervento non richiederà significati incrementi di prelievi idrici. I coefficienti dell’istituto di ricerca sulle acque, associati alle industrie metallurgiche, sono decisamente maggiori di quelle attività per il commercio all’ingrosso. Il progetto garantisce una superficie permeabile al 25% della superficie fondiaria, da realizzarsi mediante aree verdi, pavimentazioni drenati o con vasca di prima raccolta pioggia".

I rifiuti prodotti incideranno sullo smaltimento locale?

"In generale sono rifiuti non pericolosi, totalmente riciclabili essendo costituiti essenzialmente da imballaggi, per questo non ci sarà un carico sul sistema locale"

Quale l’impatto sul traffico?

"Sarà pressoché irrilevante. L’area in oggetto è adiacente al casello autostradale, anche ipotizzando un aumento dei flussi del commercio all’ingrosso gli effetti sulla mobilità possono essere considerati trascurabili".

Patrik Pucciarelli