"Persiani bis scelto da Lega e Fi? Ovvio, per non perdere le poltrone"

Fratelli d’Italia non ci sta a essere accusata di tradimento o persino ‘vigliaccheria’ da parte degli ex alleati di maggioranza nel centrodestra dopo il voto sulla mozione di sfiducia e lo scioglimento di consiglio e giunta. Accuse che arrivano anche tramite social da figure dei vertici nazionali del Carroccio, come il deputato Andrea Barabotti. "Adesso il nuovo nemico è FdI – scrive Massimo Evangelisti - e così il neo deputato leghista, marito d’arte cascinese, tramite social definisce i rappresentanti locali di Fratelli d’Italia come traditori e vigliacchi fomentando un odio incomprensibile".

Evangelisti prova a ripercorrere le tappe di un centrodestra che vittorioso e unito nel 2018 ha finito prematuramente la sua corsa in frantumi pochi giorni fa. Per farlo ricorda come siano sempre stati i pesi elettorali a decidere le forze in campo, come sta nel gioco della politica. E se nel 2018 il partito principale era la Lega, nel 2022 le cose si sono ribaltate. "Purtroppo non fu così – scrive -. Non appena ripresisi dalla batosta elettorale, leghisti e parte di forzisti, guidati dall’ex Pd Emanuele Ricciardi, partoriscono all’insaputa di FdI la brillante idea di imporre, senza confronto, a tutto il centrodestra la candidatura di Persiani per la prossima tornata elettorale. Con un unico scopo: non perdere le poltrone".

Nessun confronto e dialogo, sottolinea Evangelisti, per arrivare a 2 mesi dal voto alla nomina dell’assessore Pier Giuseppe Cagetti. Poi alla viglia del voto sulla mozione "l’assessore leghista Balloni a mezzo social punta il dito contro Marco Guidi accusato di aver impedito, con le sue dimissioni, il finanziamento del progetto Giocosport che incentiva lo sport nelle scuole" incalza Evangelisti che evidenzia però come senza bilancio il progetto non avrebbe potuto comunque essere finanziato. "Chiariamo ai cittadini – conclude - che la difficile scelta del sostegno alla sfiducia è stata comunque ponderata dopo aver valutato che ciò non avrebbe creato disagio alcuni ai cittadini e rallentamenti ai cantieri e progetti in essere".